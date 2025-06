“Sono sparite”: lo sfogo di Antonella Mosetti dopo L’Isola dei Famosi

Il fastidio e la rabbia di Antonella Mosetti dopo L’Isola dei Famosi e le persone che sarebbero sparite dopo l’avventura in Honduras.

Era tra i personaggi maggiormente “sotto osservazione” de L’Isola dei Famosi 2025 ma per Antonella Mosetti è arrivato il ritiro a fine maggio. Una situazione che la donna aveva ampiamente spiegato durante l’avventura e anche dopo e che l’ha vista adesso tornare a parlarne tramite alcune stories di sfogo su Instagram.

Antonella Mosetti e l’addio a L’Isola dei Famosi

La soubrette Antonella Mosetti era sicuramente tra i volti de L’Isola dei Famosi 2025 maggiormente attenzionati dal pubblico. In tanti desideravano vedere come la donna se la cavasse in Honduras in mezzo alla natura selvaggia. L’esperienza nel reality della bella Antonella, però, è durata meno del previsto con delle problematiche che l’hanno portata al ritiro.

Antonella Mosetti – www.donnaglamour.it

A spiegare quello che è stato il suo ritiro era stata la stessa Mosetti nelle ore in cui ha preso tale decisione: “Non ho superato la morte di papà. Nella mia vita ho passato più tempo a stare male che bene”. Un malessere che la donna aveva già manifestato qualche settimana prima dell’abbandono definito che poi si è concretizzato, a fine maggio.

Lo sfogo contro chi è sparito

Adesso, proprio Antonella è tornata a parlare e lo ha fatto con un duro sfogo legato alle persone che, a quanto pare, se da una parte avevano spinto e dato la carica per farle prendere parte al reality, adesso risultano essere nuovamente “scomparse”.

“Mi sentivo di far uscire questo fastidio, questo concetto, che si è creato nella mia testa”, ha detto all’inizio del proprio sfogo la Mosetti. “Le persone che avevo intorno, non tutti, qualcuno, quando ero a fare il programma di Mediaset, volevano per forza vedermi, starmi vicino. Sono tornata e magicamente questo bene, questa vicinanza, questa voglia di stare con me è sparita“.

Senza fare nomi, la soubrette ha proseguito manifestando una certe delusione per come siano andate le cose, specie nei rapporti interpersonali: “Molti di voi mi diranno, vabbè Anto è normale, ancora ci rimani male, ma da qualcuno non me l’aspettavo proprio”.