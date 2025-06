La guerra in Medio Oriente e la situazione in Iran ha visto Giulia Salemi fare un pensiero molto forte anche relativo alla propria famiglia.

Dopo l’incidente in tv che l’ha vista addirittura finire in ospedale, Giulia Salemi è tornata protagonista con una questione di ben diverso argomento e tenore. La donna ha parlato della guerra in Medio Oriente con un focus sui recenti episodio legati ad Israele e Iran. Infatti, viste le sue origini, l’influencer ha raccontato di pregare per la sua famiglia che sarebbe in pericolo.

La guerra e l’appello di Giulia Salemi

La storia di Giulia Salemi e delle sue origini iraniane sono ben note. Anche per questo le parole sui social della donna hanno acquisito grande valore e meritano un focus importante. L’influencer e conduttrice televisiva ha mostrato il suo dolore e la preoccupazione per ciò che sta accadendo in Medio Oriente con riferimento appunto ai bombardamenti tra Israele e Iran, dove vivono alcuni dei suoi familiari.

Giulia Salemi – www.donnaglamour.it

“Tutti abbiamo paura per quello che sta succedendo nel mondo“, ha sottolineato con una storia Instagram la Salemi. “In Iran, in Israele, in Palestina, ci sono persone di pace, madri, padri, bambini e anziani. Non sono in grado di dare ragioni o assegnare colpe. So solo che tante persone innocenti stanno perdendo la vita, e noi possiamo solo pregare“.

La famiglia in pericolo in Iran

La Salemi ha quindi concentrato le sue parole sulla volontà di pregare affinché si trovi una tregua a tutti questi conflitti che stanno provocando danni e soprattutto morti. “Il mio cuore è con chi oggi non può fare nulla, solo sperare. Prego per tutti loro“, ha detto. Passaggio importante anche quello evidentemente molto personale.

Infatti, da sempre molto legata alle sue origini iraniane, la Salemi ha aggiunto un riferimento ai suoi parenti che si trovano nel Paese: “Prego per la mia famiglia in pericolo in Iran. Prego che tutti questi crimini di guerra finiscano”.