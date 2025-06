Dalle scintille Fagnani-Lucarelli al dolce annuncio della Tatangelo: i gossip della settimana

Ultimi giorni ricchi di notizie dal mondo dello spettacolo, della tv e dei social: ecco quali sono stati i migliori gossip della settimana.

Oltre all’ansia generatasi per le condizioni di salute della Principessa del Galles, Kate Middleton, questi ultimi giorni sono stati davvero ricchi di novità e chicche dal mondo dello spettacolo, della tv e dei social. A prendersi la scena sicuramente la dolce attesa di Anna Tatangelo ma anche le scintille a distanza tra Francesca Fagnani e Selvaggia Lucarelli. Andiamo a scoprire quali sono stati i migliori gossip della settimana dal 16 al 20 giugno 2025.

Gossip della settimana: la gravidanza di Anna Tatangelo

Protagonista senza ombra di dubbio degli ultimi giorni di notizie dal mondo rosa è stata Anna Tatangelo. La cantante, infatti, con grande stupore da parte di tutti, ha annunciato di essere in dolce attesa. L’artista, all’improvviso, ha rotto il silenzio con un post molto dolce dove ha mostrato con orgoglio il pancino che sta crescendo.

Nel suo annuncio emozionanate, la Tatangelo ha scelto di dire nel post pubblicato: “Oggi sei tu la mia scelta di libertà. Un altro nuovo inizio che la vita mi dona. Io ti aspetto qui […]”. Parole che hanno generato grande affetto nei suoi confronti e anche curiosità relativamente al padre del bebè che arriverà.

Scintille Fagnani-Lucarelli per Belve Crime

La settimana appena trascorsa si è portata dietro anche alcune polemiche in merito alla puntata dei giorni precedenti di Belve Crime. Infatti, non è passato inosservato uno scambio di battute al veleno tra Selvaggia Lucarelli e Francesca Fagnani, con la prima che ha criticato la trasmissione di Rai 2 dedicata ad alcuni fatti di cronaca avvenuti in Italia.

Bianca Balti e la vacanza con il fidanzato

Dopo un anno di alti e bassi dovuti anche alla sua battaglia con la malattia, Bianca Balti ha deciso di dedicarsi un momento di relax insieme al suo compagno Alessandro. I due sono partiti per una destinazione speciale che li ha visti trascorrere attimi di grande amore e spensieratezza. Un modo molto bello di ricaricare le batterie e riprendere al meglio la propria vita.

Barbara D’Urso torna in tv? Nuove indiscrezioni

Il nome di Barbara D’Urso è tornato ancora una volta protagonista per via di un possibile show a lei affidato in Rai per la prossima stagione televisiva. Le voci si sono susseguite per diversi giorni ma sembra che il destino della bella Carmelita non sarà in tv nel 2025/2026, salvo sorprese…

Altri guai per Chiara Ferragni: cosa succede

Potrebbero esserci guai in arrivo per Chiara Ferragni. Pare, infatti, che a seguito del famoso caso Pandoro, il gruppo Safilo, colosso italiano dell’occhialeria, abbia avviato un’azione legale nei confronti della Fenice Srl, la società che gestisce il brand Ferragni, chiedendo un risarcimento milionario…