Dopo le indiscrezioni e le smentite sul ritorno di Barbara D’Urso in Rai, svelata la verità sul futuro della conduttrice televisiva.

Dopo il tanto discusso addio di Barbara D’Urso a Mediaset, nelle ultime ore si era diffusa un’indiscrezione che aveva fatto sognare i fan: la conduttrice televisiva pronta a tornare in Rai con un nuovo show in prima serata. Tuttavia, la notizia è stata prontamente smentita. Ma qual è la verità dietro gli insistenti rumors che negli ultimi giorni hanno fatto il giro del web? Scopriamo tutti i dettagli.

Le indiscrezioni sul possibile show di Barbara D’Urso in Rai

La notizia del presunto ritorno di Barbara D’Urso era stata lanciata da Davide Maggio, secondo cui nella bozza dell’offerta tv 2025/2026 si parlava di un programma in prima serata per la conduttrice. In particolare, si ipotizzava uno show da otto puntate, previsto per il venerdì sera a partire da gennaio 2026.

L’anticipazione aveva creato grande attesa tra il pubblico, desideroso di rivedere la popolare presentatrice dopo l’uscita dai palinsesti Mediaset.

Barbara D’Urso – www.donnaglamour.it

Tuttavia, nelle ultime ore è arrivata una nuova smentita che metterebbe a tacere i rumors circolati nelle ultime ore.

A riferirlo è l’agenzia Adnkronos, che ha chiarito come il nome della storica conduttrice non compaia nei palinsesti Rai attualmente in discussione con i consiglieri di amministrazione. Dunque, nessun progetto al momento prevede un ritorno della D’Urso sulla televisione di Stato.

Il futuro di Barbara D’Urso resta incerto

Al momento, né la Rai né Barbara D’Urso hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito.

La conduttrice, che da tempo si tiene lontana dal piccolo schermo, ha scelto di non commentare pubblicamente le voci circolate in questi giorni. Resta dunque il mistero su quali saranno i suoi prossimi progetti televisivi. Secondo altre indiscrezioni, pare che il destino della conduttrice coinvolga anche la politica, con la destra che la vorrebbe in Rai mentre la sinistra sarebbe contraria.

Una cosa è certa: il pubblico continua a sperare di rivederla presto protagonista in un nuovo format.