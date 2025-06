Alex Britti rivela la realtà dei falsi sold out e presenta il tour 2025: date e riflessioni sulla musica live.

La polemica sui finti sold out ai concerti scoppiata nella scorsa settimana prosegue con nuove scottanti rivelazioni da parte di altri noti attori del mondo della musica italiana. Dopo le parole di Fedez, adesso è il turno di Alex Britti di rompere il silenzio rivelando nuove sconcertanti verità sulla vicenda. Ma scopriamo che cosa ha rivelato il noto cantautore e chitarrista romano.

Alex Britti e i falsi sold out: la confessione dopo anni

Il noto cantautore e chitarrista romano ha deciso di rompere il silenzio e rivelare ciò che accade nel mondo dei concerti e dei falsi sold out.

Durante la conferenza stampa di presentazione del suo prossimo tour 2025, Britti si è lasciato andare a una confessione chiara e diretta: “Anni fa mi proposero di fare un tour nei Palasport, ma dissi di no“.

Alex Britti – www.donnaglamour.it

L’artista ha spiegato che accettare una tournée in spazi troppo grandi senza la reale capacità di riempirli è una strada rischiosa e poco trasparente: “Se il Palasport non lo riempi, devi fare 30 concerti gratis per ripagare chi ti ha aiutato a venderlo. Non è il mio lavoro suonare gratis. Il mio lavoro è suonare bene e sinceramente“.

Il messaggio di Alex Britti sulla musica e sulla realtà dei concerti

Secondo Britti, alcuni artisti tentano di “ostentare” numeri e palchi pur di mostrare un’immagine di successo, ma è una strategia che alla lunga non paga.

“Ci sono artisti che finiscono a fare gli stadi senza averne le spalle larghe. Nessuno ti obbliga, è una scelta, ma è rischiosa. Le scorciatoie non pagano, neanche nel mondo della musica” ha concluso.

Intanto Alex Britti è pronto a partire con un nuovo tour 2025 che lo porterà in giro per l’Italia e per una data in Svizzera.