Alvaro Vitali rompe il silenzio sulla fine del matrimonio con Stefania Corona: “Mi hai tradito con l’autista, ma sono pronto a perdonare”.

Alvaro Vitali, indimenticabile interprete di Pierino e simbolo della comicità italiana, è al centro di una vicenda sentimentale che sta tenendo con il fiato sospeso molti dei suoi fan. L’attore, dopo 27 anni di matrimonio, si trova a fronteggiare una dolorosa separazione dalla moglie Stefania Corona, la donna che ha amato e rispettato per gran parte della sua vita. Ma ora il noto attore ha deciso di rompere il silenzio e rivelare i motivi dietro la separazione, lanciando un appello alla moglie.

Alvaro Vitali: il tradimento e la richiesta di perdono

A scatenare la crisi è stato il tradimento di Stefania con l’autista di famiglia, un uomo che Alvaro stesso aveva accolto e aiutato nel lavoro domestico.

In una lettera accorata inviata al settimanale DiPiù, Vitali si rivolge direttamente alla moglie: “Sei stata e sarai per sempre la persona che ho amato di più. Ti ho dato tanto e ti ho chiesto poco. Ti domando, invece di accusarmi, che cos’hai fatto tu per salvare la nostra storia? Ti perdono e sono disposto a ricominciare“.

Alvaro Vitali ha l'autista. pic.twitter.com/37eVigpzGa — Non sono Cinzia (@Iosonolagomma) June 21, 2025

L’attore, simbolo di un’epoca e amato dal pubblico, apre ancora una volta le porte del suo cuore alla donna della sua vita. “Il tuo amore si è trasformato in compassione, ma sono pronto ad accettare e a passare sopra al tuo errore. Ti chiedo di tornare insieme, perché ciò che ci lega è più forte di ogni inciampo“.

Alvaro Vitali spera in un ritorno con Stefania Corona

La storia di Alvaro Vitali e Stefania Corona diventa così un racconto umano e sincero, capace di commuovere e coinvolgere chiunque creda nell’amore e nel perdono.

Alvaro spera ancora nel lieto fine e invita la moglie a ritornare accanto a lui, per ricostruire ciò che è andato perduto e dimostrare che, a volte, l’amore può superare anche le prove più dure.

Adesso non ci resta che attendere la reazione della moglie Stefania per scoprire se i due riusciranno a superare questo momento di profonda crisi.