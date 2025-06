Presto diventeranno genitori ma pare che tra Giulia De Lellis e Tony Effe sia in corso una crisi. Ecco alcuni segnali che sono stati notati.

Nelle scorse ore aveva fatto emozionare tutti, se stessa compresa, prendendo parte a quello che ha definito il “primo concerto della bimba”. Stiamo parlando di Giulia De Lellis che si sta godendo la gravidanza non senza qualche piccolo presunto patema che riguarda soprattutto la sua relazione con Tony Effe. Pare, infatti, che tra i due possa essere in corso una crisi. Sui social ci sarebbero dei segnali, a detta di qualcuno, abbastanza chiari.

Giulia De Lellis e Tony Effe in crisi? I segnali

La storia d’amore tra Giulia De Lellis e Tony Effe continua ad essere sotto la lente di ingrandimento. In particolare alcuni recenti comportamenti avrebbero fatto ipotizzare che tra i due possa esserci aria di crisi. A dare adito a tali teorie, alcuni segnali arrivati dalla vita di tutti i giorni ma anche dai rispettivi profili social.

Giulia De Lellis – www.donnaglamour.it

Secondo il settimanale Chi, è da diverso tempo che la De Lellis e Tony non si mostrano insieme sui social ma anche in occasione di eventi pubblici. L’ultimo episodio a non essere passato inosservato è stato quello a cui ha preso parte il rapper. “Lui ha sfilato durante la fashion week milanese e lei non c’era”, ha sottolineato il settimanale diretto da Alfonso Signorini. Allo stesso tempo, la bella Giulia sarebbe partita per Roma in solitaria.

Come starebbero davvero le cose

Questi segnali, che va detto non rappresentato una prova di crisi, andrebbero a sommarsi già a qualche altro sospetto precedente che, però, era stato smentito dai diretti interessati. A fare chiarezza sulla coppia, però, ci ha pensato l’esperta di gossip Deianira Marzano che sembra aver preso una posizione molto netta sui due. A domanda sulla relazione tra l’influencer e l’artista, la Marzano ha risposto: “In crisi? No, semplicemente ognuno vive questo momento come meglio crede… Stanno sempre insieme“.