Giulia De Lellis si emoziona: “Primo concerto per la bimba”

Momento speciale per Giulia De Lellis che ha deciso di presenziare al concerto di Elisa, il “primo” della sua piccola bimba in arrivo.

Dopo la vacanza indimenticabile offerta con il suo brand a Cecilia Rodriguez e Aurora Ramazzotti, ecco Giulia De Lellis di nuovo prendersi la scena per quello che è stato, a tutti gli effetti, il primo concerto al quale ha preso parte la sua bimba in arrivo, Priscilla. Ebbene sì, perché l’imprenditrice e modella ha preso parte all’evento musicale di Elisa a San Siro e ha fatto riferimento appunto alla piccola nel suo ventre alla “prima esperienza” di quel tipo.

Giulia De Lellis al concerto di Elisa

Nelle scorse ore Giulia De Lellis ha raccontato come stia vivendo la gravidanza, la sua prima. L’influencer e imprenditrice ha spiegato di stare bene e, al netto delle diverse visite con medici e specialisti per tenere tutto sotto controllo, si è detta “tranquilla” di avere tutto organizzato. “Sono giorni che giro tra medici e ospedali ma quando ho tutto organizzato mi sento molto più serena“.

Proprio grazie a questa serenità, la De Lellis si è goduta al meglio il concerto a San Siro di Elisa al quale ha preso parte sfoggiando il pancione. Dando uno sguardo alle sue stories Instagram, infatti, la futura mamma ha scelto di mostrare alcuni dei momenti della serata dove, appunto, non sono mancati riferimenti alla dolce attesa e alla piccola Priscilla.

L’emozione e i pensieri per la figlia

“Ho portato bimba al suo primo concerto”, ha scritto Giulia con grande emozione facendo riferimento appunto alla piccola nella sua pancia. E ancora: “Tu che farai tutte quelle domande”, ha scritto con il sottofondo musicale del concerto dell’artista.

Per ovvie ragioni non è mancato anche un momento di forte commozione. Infatti, al momento in cui Elisa ha cantato il celebre brano ‘A Modo tuo’, ecco la De Lellis perdere letteralmente il controllo delle emozioni e lasciarsi andare a qualche lacrima tra gioia e pensieri, sicuramente per tutta la situazione che sta vivendo. Per la ragazza è stato indubbiamente un momento unico che vorrà certamente raccontare alla sua piccola non appena verrà alla luce.