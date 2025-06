Lunga e interessante intervista per Al Bano che ha avuto modo di parlare di Sanremo ma anche di vita privata ospite di Monica Setta su Rai 2.

Di recente vittima di diverse critiche per il concerto in Russia in un momento come quello legato al conflitto con l’Ucraina, Al Bano è tornato protagonista ospite di Monica Setta a ‘Storie al Bivio show’ su Rai 2. Dalle prime anticipazioni dell’intervista, il cantante di Cellino San Marco si è tolto diversi sassolini dalle scarpe tra vita privata e professionale.

Al Bano e la famiglia: dalla figlia alla Lecciso

Diversi gli spunti interessanti dell’intervista di Al Bano da Monica Setta come, per esempio, quelli legati al suo amore con Loredana Lecciso. “Quando l’ho conosciuta, Romina era già fuori dalla mia vita. La nostra grande casa era vuota e Loredana ha portato la gioia della nascita di Yasmine e Bido”, ha subito precisato il cantante di Cellino San Marco.

Al Bano Carrisi – www.donnaglamour.it

E sul mancato matrimonio: “Non credo sia necessaria una carta da bollo per dirsi “ti amo” e noi stiamo bene cosi da molti anni”, ha precisato l’artista che, però, ha anche confessato di aver comunque pensato in determinate occasioni alle nozze.

Molto delicato anche il passaggio su sua figlia Ylenia: “Su di me hanno detto e scritto di tutto ma la cosa più squallida che ho subito riguarda mia figlia Ylenia: mi hanno accusato di tenerla nascosta in casa per farmi pubblicità”, ha detto con sofferenza.

Sanremo e la critica a Conti e Amadeus

Se si parla di Al Bano è impossibile non far riferimento agli ultimi anni con i vari tentativi di tornare a Sanremo, tutti respinti. “Mi accusano di avere la ‘sanremite’, ed è vero. Ci tenevo a tornare al Festival, ma prima Amadeus e poi Carlo Conti mi hanno preso in giro“, ha detto l’artista. “Riprovarci? Vedremo, ma sono molto amareggiato dalle promesse non mantenute. E poi perché io dovrei essere giudicato da Amadeus o Conti? Con tutta la mia esperienza? Solo il pubblico mi può giudicare e il pubblico è sempre stato dalla mia parte”, ha concluso.