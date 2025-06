Sempre attenta a ciò che accade nel mondo dello spettacolo e non solo, Selvaggia Lucarelli ha voluto fare delle precisazioni su Fedez.

Ci eravamo tanto… odiati. Si potrebbe dire così relativamente al rapporto tra Selvaggia Lucarelli e Fedez. I due sono spesso stati al centro di diverse polemiche anche piuttosto accese, per non parlare di quanto accaduto anche con Chiara Ferragni e la questione del pandoro gate. Adesso, la penna graffiante è tornata a parlare del rapper ma non per i flirt presunti o veri, compreso quello ipotizzato con Clara, ma per la sua musica e alcune dichiarazioni del diretto interessato sui suoi concerti.

Fedez i concerti sold-out

In questi giorni si stanno tenendo i concerti di ‘Battiti Live’ che verranno poi trasmessi in tv nelle prossime settimane. Tra i protagonisti dell’evento condotto da Alvin e Ilary Blasi, c’è stato anche Fedez. In questo senso il rapper è stato coinvolto dalla padrona di casa in merito a quelli che sono i suoi progetti futuri in tema musica.

“Progetti per questo autunno?”, ha domandato la Blasi. “Ho due date al Forum”, ha risposto il rapper. “Sono praticamente sold-out anche la seconda… e poi stiamo prepando lo show. Vediamo, un sacco di cose che devono uscire”, ha continuato e terminato Federico.

Selvaggia Lucarelli “sbugiarda” il rapper

Proprio tali affermazioni del rapper, diventate virali sui social in queste ore, sono state riprese tramite alcune stories Instagram da Selvaggia Lucarelli che ha tenuto a puntualizzare delle cose e, in parte, smentire Fedez. “Fedez ha due date. La prima è sold out. La seconda no, gli mancano migliaia di biglietti per far sold out. Poi magari fa una proiezione e suppone di riempire (molto probabile, perché le vendite vanno bene). Ma quello che dice oggi è falso“, ha tuonato la penna graffiante mostrando, per dare manforte alle sue parole, anche la cartina in questione relativa al concerto.