La conduttrice TV ha ricordato la famosa truffa avvenuta nel 1997 che riuscì a smascherare in diretta davanti a tutti.

Mara Venier ha ricordato per Vanity Fair un momento complicato della sua carriera: quella volta in cui stava per rimanere vittima di truffa che però riuscì a smascherare in diretta TV. Un evento che ha segnato la sua carriera e che oggi, a distanza di anni, ha deciso di raccontare meglio.

Il racconto di Mara Venier

La truffa cui Mara Venier si riferisce è avvenuta nel 1997 durante la puntata di un famoso quiz telefonico. La conduttrice ha ricordato quanto accaduto: “È stato un momento molto difficile per me. Avevo capito che c’era una truffa perché era un quiz. Avevamo raggiunto una cifra molto alta di milioni. Io non avevo capito niente, ma il mio gruppo di lavoro sì“.

Mara ha poi aggiunto: “All’ultimo momento mi cambiano la domanda e io facevo queste telefonate con i numeri che il notaio mi aveva dato. Faccio la domanda cambiata e dall’altra parte c’era questo signore che rispondeva alla domanda che non avevo fatto. Ho capito immediatamente che era in atto una vera truffa ai danni della mia azienda ma anche dei cittadini“.

“L’ho smascherata in diretta. Ho denunciato tutto pubblicamente e poi ricordo che siamo stati dalla Digos fino alle quattro del mattino per cercare di capire perché era accaduto tutto questo. Sono stata diretta e per certi versi coraggiosa. Lo rifarei domani mattina. Non sono cambiata“, ha concluso Mara. Mara Venier – www.donnaglamour.it

I prossimi impegni di Mara Venier

Ormai sono passati tanti anni da quella famosa truffa, ma Mara Venier non si è mai fermata, né ha intenzione di farlo ora. La conduttrice, infatti, in autunno tornerà con Domenica In, di cui ormai è il volto da tanti anni. Tuttavia, si vocifera da un po’ che la conduttrice non sarà più sola, anzi, accanto a lei ci sarà un co-conduttore la cui identità è ancora ignota: per avere qualche informazione in più, bisognerò attendere ancora un po’ di tempo.