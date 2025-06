La modella e il calciatore hanno ripercorso la loro storia d’amore e la crisi superata all’interno di un nuovo documentario.

Si chiama “Morata: no sabes quien soy”, in italiano “Morata: non sai chi sono”, ed è il nuovo documentario che racconta la carriera e la vita privata di Alvaro Morata. Il calciatore spagnolo si è messo a nudo parlando di depressione, delle difficoltà calcistiche e della crisi con la moglie Alice Campello che ha portato la coppia a dividersi per qualche tempo.

Alvaro Morata sulla depressione: “Avevo pensieri orribili”

L’argomento più delicato affrontato nel documentario è sicuramente quello relativo i problemi di depressione di Alvaro Morata. Il calciatore ha spiegato di averne sofferto a lungo, tanto da dichiarare: “Avevo paura di tutto, avevo pensieri orribili e autolesionisti“.

La causa scatenante del suo malessere psicologico pare proprio che fosse l’ambiente calcistico, a tratti complicato da sostenere mentalmente. Non a caso, i fischi, piuttosto che gli insulti ricevuti in seguito ad alcuni errori accidentali commessi sul campo, hanno segnato profondamente Alvaro. A El Mundo, il calciatore ha raccontato: “La tua mente di suggerisce qualsiasi cosa pur di evitarti ciò che ti fa soffrire. Era come se fossi in una stanza buia, dove tutti mi fissavano. La mia testa mi mandava continuamente segnali, messaggi e voci che mi dicevano cose orribili“.

Un disturbo molto serio da cui è riuscito a uscire soltanto grazie all’aiuto dei farmaci, tant’è vero che il calciatore ha ammesso che senza il loro aiuto probabilmente non avrebbe più potuto giocare.

La crisi con Alice Campello

I problemi di depressione di Alvaro hanno avuto degli effetti negativi non solo sulla sua carriera professionale, ma anche sulla stabilità della sua famiglia. In effetti è difficile dimenticare l’improvvisa separazione di Alvaro e di Alice, avvenuta la scorsa estate.

Era da poco terminato il Campionato Europeo di Calcio, quando il calciatore e la modella annunciarono di essersi lasciati con due storie su Instagram. Una scelta che creò un certo stupore tra i fan, che per qualche mese dovettero vederli vivere due vite parallele, pur mettendo sempre al primo posto i loro figli.

Il riavvicinamento e le parole di Alice Campello

Eppure, sembra proprio che la coppia Campello-Morata fosse destinata ad esistere, dato che qualche mese dopo hanno annunciato il loro riavvicinamento. Un evento lieto che i fan hanno accolto con gioia, ricevendo anche alcune dichiarazioni su quanto accaduto la scorsa estate.