Jannik Sinner debutta nella musica con Andrea Bocelli in “Polvere e Gloria”: un duetto inaspettato in uscita il 20 giugno.

Non solo gossip su presunti ritorni di fiamma e riflettori accesi sulle sue imprese sportive: Jannik Sinner si prende la scena in un modo del tutto inaspettato. Il giovane campione del tennis italiano debutta nel mondo della musica al fianco di un’icona come Andrea Bocelli, in un progetto che lascia senza parole. Annunciato il brano “Polvere e Gloria“, in uscita il 20 giugno.

L’annuncio di Andrea Bocelli e il videoclip

“Polvere e Gloria” è il frutto di una collaborazione artistica importante, come riportato da Il Fatto Quotidiano, firmata da Stephan Moccio, Giovanni Caccamo, Alfredo Rapetti Cheope e dallo stesso Andrea Bocelli. La produzione è affidata a PPG Pierpaolo Guerrini. Il videoclip, diretto da Gaetano Morbioli, racconta con immagini toccanti l’incontro tra due mondi solo apparentemente distanti.

Attraverso momenti privati dell’infanzia e dell’adolescenza del cantante e del tennista, accostati a riprese recenti nella tenuta toscana di Bocelli, il video restituisce un ritratto intimo e sincero.

Jannik Sinner si improvvisa cantante

La notizia ha sorpreso tutti: Jannik Sinner presta la sua voce per la prima volta in una canzone, e lo fa accanto a uno dei più grandi nomi della musica mondiale. “Sono molto onorato e felice di far parte di questo progetto con Andrea, che da trent’anni è una voce unica e straordinaria, bandiera del nostro paese nel mondo“, ha dichiarato il tennista. Emozionato, ha poi aggiunto: “Non avrei mai potuto immaginare di sentire la mia voce in un suo brano, tutto questo è un’emozione forte“.

Il brano alterna versi in italiano e inglese con frasi dal significato profondo come “Tutto quello che devi fare è essere te stesso“, “Migliora ogni giorno“, “Il talento non esiste, bisogna guadagnarselo“.

Ecco, a seguire, l’annuncio dell’inaspettata collaborazione con Andrea Bocelli pubblicato su Instagram: