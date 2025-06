Angela Nasti è stata paparazzata a Ibiza in compagnia di Ngonge: pare proprio che il presunto flirt con De Martino sia archiviato.

Sembra proprio che il presunto flirt tra Stefano De Martino e Angela Nasti sia ormai archiviato. Se il conduttore di Affari Tuoi negli ultimi tempi si è intrattenuto con alcune ragazze, la cognata di Zaccagni, infatti, si trova a Ibiza in compagnia di Cyril Ngonge per godersi un po’ di relax.

Il rapporto tra Angela Nasti e Cyril Ngonge

Del soggiorno a Ibiza di Angela Nasti e Cyril Ngonge non si sa molto, così come del loro rapporto. In effetti, entrambi hanno deciso al momento di restare in silenzio, senza rilasciare delle dichiarazioni in merito. In particolar modo, è proprio il calciatore belga a essere particolarmente riservato, tant’è vero che della sua vita sentimentale si san ben poco. Quel che pare, tuttavia, è che ormai sia single da diverso tempo.

Dal canto suo, Angela Nasti è solita condividere coi fan la sua vita, sopratutto tramite i social. Complice anche la sua attività di influencer, sulla sua vita amorosa si ha qualche informazione in più. Negli ultimi anni, infatti, la giovane ha affrontato diverse delusioni sentimentali: circa un anno fa aveva trascorso una vacanza con Gianluca Scamacca, ma dopo qualche mese i due si sono allontanati. Lui, infatti, è poi tornato assieme a Flaminia Apolloni, sua ex storica, con cui poi si è sposato.

Il presunto flirt tra Angela Nasti e Stefano De Martino

Ma cosa è successo ad Angela Nasti dopo lo stop agli incontri con Gianluca Scamacca? Ebbene, l’influencer è tornata di recente al centro del gossip a causa di un presunto flirt con Stefano De Martino. Dopo la prima indiscrezione diffusasi nel marzo 2025, lo scorso mese la giovane era apparsa in una videochiamata con conduttore TV. Tuttavia, il recente gossip sulla sua vacanza con Cyril Ngonge, potrebbe smentire le voci secondo cui tra lei e Stefano ci possa essere di più rispetto a una semplice conoscenza.