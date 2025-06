Chiara Ferragni sorprende i fan con un tenero aggiornamento su Leone e Vittoria: ecco cosa ha detto in un commento su TikTok.

Chiara Ferragni torna a far parlare di sé per un commento sotto a un suo post pubblicato su TikTok. Dopo la “frecciatina” sul possibile ritorno di fiamma con Fedez, l’imprenditrice digitale ha deciso di condividere con i suoi follower una carrellata di foto della sua evoluzione negli ultimi dieci anni. In questa occasione, l’influencer ha deciso di rispondere a una delle domande più ricorrenti del suo pubblico: come stanno i suoi figli, Leone e Vittoria?

I rumors sulla sua partecipazione a ‘Ballando con le Stelle’

Nel frattempo, non si placano le voci su una possibile partecipazione di Chiara Ferragni a “Ballando con le Stelle”. A smorzare gli entusiasmi è intervenuta la stessa Milly Carlucci, conduttrice storica del programma, che in un’intervista a Vanity Fair ha dichiarato: “Non posso rivelare niente, posso dire che gliel’ho chiesto diverse volte e mi ha sempre detto di no. Per ora è così, poi chi lo sa“. Che sia questa l’annata giusta?

La risposta di Chiara Ferragni sui suoi figli

Attraverso un video pubblicato su TikTok, Chiara Ferragni ha mostrato una sequenza di fotografie che ripercorrono la sua vita dal 2015 ad oggi. In mezzo ci sono stati diversi cambiamenti significativi, come il matrimonio con Fedez, la nascita dei figli, Leone e Vittoria, e il recente divorzio.

Tra i commenti sotto il video, spicca quello di una follower che chiede: “Come sta la Vitto? E Leo? Abbiamo bisogno di sapere solo questo“. La risposta dell’imprenditrice digitale non si è fatta attendere e ha scaldato il cuore di molti: “Bene amore, è grande e parla da Dio“, accompagnata da un’emoji a forma di cuore rosso.

Una frase breve, ma significativa, che rappresenta un piccolo spiraglio nella cortina di riservatezza che la Ferragni e Fedez hanno scelto di mantenere sui propri figli dopo la separazione.