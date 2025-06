Per il futuro di Domenica In ci sarebbe un preferito da parte di Mara Venier che presto saluterà il format domenicale di Rai 1.

Sono tantissime le voci per il futuro di Domenica In che presto potrebbe salutare Mara Venier. La presentatrice, infatti, al netto di un primo pensiero di dire addio già dalla prossima edizione, sarà ancora al timone del programma di Rai 1 ma starebbe anche valutando i nomi dei papabili successiori o per lo meno di chi potrebbe affiancarla nell’ultimo atto. Dopo l’indiscrezione su Gabriele Corsi, ecco Selvaggia Lucarelli fare un altro nome.

Mara Venier e Domenica In: i rumors

Almeno ancora per un anno, a Domenica In ci sarà Mara Venier. Dopo i soliti tira e molla di fine stagione, la Zia della Tv quasi certamente rimarrà al comando della trasmissione ma per farlo si farà affiancare da un co-conduttore. In questo senso il nome sarebbe quello di una persona in grado, più avanti, magari di diventare il suo successore.

Tra le varie ipotesi che si sono sentite sull’argomento, Alberto Matano, Stefano De Martino, Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi non sembrano essere nomi veramente ottimali per il ruolo. In precedenza c’era stata anche l’ipotesi Fiorello che, però, per il momento non è sembra percorribile.

Il successore della Zia della Tv

A ipotizzare quello che sarebbe il vero nome maschile gradito dalla Venier è stata Selvaggia Lucarelli nella sua newsletter. Dopo aver spiegato la situazione legata a Domenica In, infatti, la penna graffiante si è sbilanciata. “[…] Da un paio di giorni, è emerso un nome nuovo che, al contrario degli altri, sarebbe ben più di una suggestione. Parlo di Nek. Che Mara vorrebbe fortemente. Un conduttore spurio, che tuttavia ha giocato bene le sue carte in un contenitore da intrattenimento per famiglie come Dalla Strada al Palco, sia in solitaria su Rai2 che a fianco di Bianca Guaccero su Rai1″, ha scritto nella sua newsletter la Lucarelli.

“Pacato, simpatico, molto cattolico, in effetti sulla carta ha i parametri giusti per il programma pomeridiano per eccellenza. Accetterà? Certo, è difficile immaginarselo aprire l’edizione 2026 di Domenica In cantando ‘Mara non c’è’, ma nella vita non ci sono certezze. A parte Mara Venier, ovviamente”, ha aggiunto la penna graffiante. Sarà davvero lui il prescelto?