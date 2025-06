Ci sarebbero alcune conferme sui presunti guadagni dei naufraghi a L’Isola dei Famosi 2025: ecco la classifica e le cifre.

Dall’inizio della stagione le voci su L’Isola dei Famosi 2025 sono state parecchie. Non solo quelle relative ai primi commenti su conduttrice, opinionista e inviato, ma anche quelle, ovviamente, sulla “bontà” del cast e su quella che potrebbe essere la chiusura anticipata del reality. Ora, a far discutere, sarebbe le notizie sui maxi cachet dei concorrenti con alcuni numeri svelati da Alberto Dandolo per Oggi.

Isola dei Famosi 2025: pro e contro

Fin da prima dell’inizio de L’Isola dei Famosi 2025 i riflettori sono stati subito puntati su Veronica Gentili, scelta per guidare la trasmissione con il sostegno di Simona Ventura in studio e quello di Pierpaolo Pretelli, dall’Honduras. Sul loro conto, va detto, le aspettative erano importanti e, considerando la situazione, il giudizio è abbastanza positivo.

A far discutere, come ogni anno e ogni programma, è il cast scelto. Fin dalle prime ore, infatti, alcuni naufraghi hanno abbandonato senza nemmeno voler tentare l’avventura e questo ha portato i telespettatori a muovere qualche critica. Chi, invece, è rimasto, adesso sta facendo parlare per altre ragioni. Cachet su tutte…

Il dettaglio sui cachet dei naufraghi: le cifre svelate

Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi nella rubrica di Alberto Dandolo, infatti, ecco alcuni dettgli importanti sulle cifre che spetterebbero ad alcuni naufraghi. Da quanto si apprende, il concorrente più pagato, e quindi con il cachet pià elevato, sarebbe Mario Adinolfi, che arriverebbe a guadagnare circa 15mila euro a settimana. Una cifra che, se confermata, lo vedrebbe in cima alla classifica dei compensi di questa edizione del programma.

Tra i naufraghi di questa edizione con il compenso più elevato ci sarebbe la conduttrice Mediaset Patrizia Rossetti alla quale sarebbero corrisposti 12mila euro ogni sette giorni, mentre all’attrice Loredana Cannata circa 8mila euro a puntata.