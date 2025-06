Ore di grande tristezza per il mondo del cinema: è morto il famoso Harris Yulin, noto per Scarface e anche Ghostbusters.

Dopo l’addio del tre volte Premio Oscar nei giorni scorsi, il mondo del cinema deve fare i conti con un’altra dipartita. È morto a 87 anni Harris Yulin, attore noto per i suoi ruoli in Scarface e Ghostbusters II. La notizia della sua scomparsa, che è avvenuta nella giornata di martedì 10 giugno a New York per un arresto cardiaco, è stata confermata alla CNN dalla sua manager Sue Leibman, citata anche da altri media come Deadline.

Harris Yulin morto: l’annuncio

Il mondo del cinema piange il terribile lutto. Come anticipato, nelle scorse ore si è diffusa la notizia della morte del mitici attore Harris Yulin, celebre per aver preso parte a Scarface e Ghostbusters II. Da quanto si apprende, l’uomo è deceduto a 87 anni nella giornata di martedì 10 giugno a New York a seguito di un arresto cardiaco.

A seguito della diffusione della terribile news, sono stati tantissimi i telespettatori e suoi fan che si sono riversati sui social per rendergli omaggio e ricordarlo nei suoi ruoli più importanti. “Ci mancherai”, hanno scritto diversi utenti. “Era un grande, non ce ne sono tanti come lui”, ha detto qualche altro.

La carriera e i successi

Nato a Los Angeles, Yulin è diventato famoso soprattutto per il ruolo del poliziotto corrotto Mel Bernstein in Scarface di Brian De Palma. Nel corso della sua carriera, l’attore ha preso parte a diverse opere di successo, tra queste si ricorda Ghostbusters II, film del 1989 in cui ha vestito i panni del giudice Stephen Wexler. Successivamente, l’uomo ha recitato anche come consigliere di sicurezza nazionale in Sotto il segno del pericolo (1994) e come tenente in Training Day (2001).

Tra i suoi lavori anche quelli in tv in diverse serie. L’ultima di successo è stata Ozark, in cui era il personaggio Buddy Dieker.