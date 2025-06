Annunciata la terza coppia di Temptation Island 2025. Antonio e Valentina promettono scintille visti i precedenti in tema amore dell’uomo.

Dopo Simone e Sonia presentati come seconda coppia di Temptation Island 2025, ecco anche Antonio e Valentina annunciati in queste ore nel reality di Mediaset. I due ragazzi hanno fatto capire le loro intenzioni fin dall’iniziale video di presentazione dove si è capito il motivo della loro presenza nella trasmissione.

Temptation Island 2025 in partenza

Ormai ci siamo: manca davvero pochissimo all’inizio di Temptation Island 2025. Il programma che vedrà tentatori e tentatrici mettere alla prova coppie di fidanzati è prossimo a partire e come al solito, al timone della trasmissione, ci sarà il fantastico Filippo Bisciglia che già nei giorni precedenti aveva mostrato via social il suo grande entusiasmo.

Filippo Bisciglia – www.donnaglamour.it

Temptation sta quindi per avere inizio con il via ufficiale che dovrebbe avvenire giovedì 3 luglio 2025. Lo show, come detto, vedrà ancora Bisciglia al timone e andrà in onda il giovedì, in prima serata su Canale 5.

Antonio e Valentina presentati come terza coppia

In questi giorni la trasmissione sta svelando piano piano le varie coppie. La terza è quella formata da Antonio e Valentina. Nella clip pubblicata sui social dal programma è stato possibile capire a grandi linee la storia tra i due. “Sono Valentina e sono fidanzata da un anno con Antonio. Sono io a scrivere a Temptation, infatti ho già preparato le valigie”, ha detto. “Sicuramente durante il programma sbaglierà. Quando noi eravamo fidanzati mi ha detto che doveva partire con un amico che aveva vinto 150mila euro al gratta e vinci. Ma non è partito mai con questo amico ma con la sua fidanzata“.

Valentina ha raccontato che questa ragazza l’abbia poi contata e così lei ha scoperto tutto. Insomma, la terza coppia di Temptation si annuncia decisamente “promettente”…