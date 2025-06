Pregiudizi e critiche poi la scoperta: Costanza Caracciolo ha raccontato come ha scoperto di avere la diastasi addominale.

Non solo la frecciatina a Elisabetta Canalis di qualche tempo fa, Costanza Caracciolo, intervenuta in queste ore come ospite a ‘La Volta Buona’ su Rai 1 con Caterina Balivo, ha avuto modo di parlare di un argomento spesso poco discusso che riguarda le donne, specie quelle che hanno avuto a che fare con una gravidanza: la diastasi addominale.

Costanza Caracciolo e le critiche per il fisico

Parlando in studio con la padrona di casa de ‘La Volta Buona’, Costanza Caracciolo ha spiegato di aver dovuto fare i conti con una diastasi addominale di 5 centimetri. La Balivo ha domandato quindi all’ex Velina come abbia scoperto questa situazione ben sapendo parte della risposta, ovvero gli attacchi e i commenti sgradevoli di alcuni utenti dei social.

Costanza Caracciolo – www.donnaglamour.it

“Diciamo che me lo hanno fatto notare. Mi hanno chiesto più volte (alcuni utenti social ndr) se fossi incinta, e lì ho capito che qualcosa non andava. Avevo la diastasi addominale“, ha detto Costanza. “Parliamo di un distaccamento del retto addominale che succede non solo in gravidanza ma anche per chi è in sovrappeso”.

La diastasi addominale e come l’ha affrontata

“La diastasi addominale ce l’hanno se non sbaglio il 60% delle donne […]. Io me ne sono accorta perché, quando ero distesa, avevo un po’ la pancia a punta. Anche io ho pensato di fare un intervento, ho visto svariati specialisti ma alla fine ho trovato un’altra soluzione. Ho fatto esercizi specifici sull’addome. Sono esercizi noiosissimi e sento di non dover intervenire diversamente”, ha concluso l’ex Velina che ha risolto quindi la problematica che purtroppo diventa per molte donne un disagio importante. Infine, scherzando, la donna ha aggiunto: “Per fortuna non erano tutti i fan social, ma solo alcuni. Magari li blocco”, ha ironizzato nel salotto di Rai 1.