“Il lato oscuro mi aveva completamente abbracciata”: Alessandra Amoroso si racconta

La cantante Alessandra Amoroso si è raccontata a 360° a margine del concerto alle Terme di Caracalla e l’uscita del suo album ‘Io non sarei’.

La gravidanza l’ha trasformata, non solo fisicamente, e lei ne va orgogliosa. Stiamo parlando di Alessandra Amoroso che a margine del successo del concerto alle Terme di Caracalla e in occasione dell’uscita del suo nuovo album ‘Io non sarei’ si è raccontata a 360* alla stampa tra cui Adnkronos che ne ha riportato alcune confessioni anche molto intime.

Alessandra Amoroso: il lavoro e la gravidanza

A seguito della serata al concerto alle Terme di Caracalla, Alessandra Amoroso ha raccontato le proprie emozioni: “Una serata meravigliosa, condivisa con persone speciali, dentro e fuori dal palco”, ha detto come riportato dall’Adnkronos. Un momento magico per l’artista che ha spiegato come la gravidanza abbia cambiato il suo modo di vedere le cose.

“La gravidanza contribuisce a farmi vivere la musica in modo completamente diverso”, ha aggiunto. “Non sarei quella di oggi se non avessi vissuto tutto quello che ho vissuto, anche le cose brutte”, ha precisato ancora la Amoroso che ha spiegato come il nuovo album rappresenti una sorta di “completezza come donna”.

Il lato oscuro e la crescita

L’artista ha spiegato che nell’ultimo anno, anche per merito evidentemente della dolce attesa, la sua visione di certi argomenti sia cambiata: “All’inizio della mia carriera non mi sentivo meritevole, mi auto-boicottavo. Oggi mi sento diversa, ho smesso di farmi la guerra e mi sono abbracciata, anche nel mio ‘lato oscuro'”. A giocare un ruolo importante anche il Sanremo 2024. “Sanremo è stato molto importante per me. Un momento di rimettermi in gioco dopo un periodo di stallo, emotivo e lavorativo. Il ‘lato oscuro’ mi aveva completamente abbracciata, poi ho capito che le difficoltà mi insegnano qualcosa”.

Ora Alessandra ha iniziato “a vedere le cose per quello che erano, piccole, e questo mi ha fatto crescere come essere umano e come artista. Mi sento migliorata”, ha fatto sapere la cantante.