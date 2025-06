Fernanda Lessa: “Ho perso 10kg in un mese. Avevo dei problemi”

Il racconto di Fernanda Lessa a ‘La Volta Buona’: la dieta, la perdita di ben 10kg e i motivi dietro questa trasformazione.

Alcune settimane fa Fernanda Lessa aveva raccontato sui social la sua repentina trasformazione che l’aveva portata a perdere addirittura dieci chili. Ora, intervenendo a ‘La Volta Buona’, la donna ha spiegato cosa ci sia stato davvero dietro questa perdita importante di peso ed in particolare alla sua dieta che, a quanto pare, è stata dovuta anche ad altri problemi.

Fernanda Lessa e la perdita di 10 kg

Intervenuta nel salotto di Rai 1 a ‘La Volta Buona’ con Caterina Balivo, Fernanda Lessa ha spiegato ai presenti in studio e ai telespettatori cosa le sia capitato di recente con una perdita di peso notevole che l’ha portata a vedere un meno dieci chili nella bilancia. La modella e showgirl ha anche tenuto a precisare di aver seguito questa particolare dieta perché, non riuscendo ad allenarsi per via di un incidente, non si sentiva a proprio agio con il suo fisico.

“Grazie alla dieta sono tornata a mangiare regolare e…”. Fernanda Lessa a #LVB pic.twitter.com/HVshmmXwpA — La Volta Buona (@voltabuonarai) June 12, 2025

“Prima non facevo colazione, bevevo solo caffè e solo un po’ di latte. Una cosa sbagliatissima, ora ho scoperto che è fondamentale perché arrivavo alla fine della giornata con la fame di un bue”, ha aggiunto ancora la Lessa.

La dieta e le problematiche

La Lessa ha spiegato che a colazione, di solito, beveva 200 ml di centrifuga con frutta a piacere, zenzero, carote e sedano. A pranzo, invece, tre uova senza olio e senza sale. Per concludere, a cena yogurt greco light, cinque cucchiai abbondanti, con frutti di bosco. “Ma la mia dieta non è stata fatta solo per un fatto fisico e di bellezza. Io avevo il problema di dormire, avevo una bassa libido e una infiammazione a tutte le articolazioni. Oggi sto bene, questo sto dicendo. Oggi sono tornata a mangiare regolare e a fare se**o”, ha aggiunto la modella a ‘La Volta Buona‘.