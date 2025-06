Matteo Viviani e Ludmilla Radchenko si separano dopo 17 anni, ma con affetto e armonia. La foto che celebra il nuovo inizio.

Matteo Viviani e Ludmilla Radchenko hanno ufficializzato la loro separazione con un gesto che ha stupito e commosso i fan: un selfie sorridente, condiviso sui social, che celebra non la fine di un amore, ma l’inizio di un nuovo equilibrio. Dopo 17 anni di matrimonio e quattro mesi di riflessione, i due hanno deciso di separarsi, ma con un’inaspettata maturità emotiva che ha suscitato l’ammirazione di molti follower. Scopriamo che cosa hanno detto i due ex coniugi.

Matteo Viviani e Ludmilla Radchenkoi: una separazione “evoluta”

Nel post condiviso da Ludmilla Radchenko, ex Letterina e oggi designer affermata, le parole raccontano un percorso non privo di difficoltà ma affrontato con coraggio e lucidità: “Non una pausa, non vediamo come va, ma una separazione vera e propria“. Eppure, il tono del messaggio non è amaro, ma sereno, quasi liberatorio.

“Anche da ex, certi equilibri non si rompono… si trasformano“, scrive la Radchenko, aggiungendo che la serata trascorsa insieme a Viviani è stata all’insegna di dialogo autentico, risate e un brindisi ai figli.

“Chi l’avrebbe detto? La separazione più evoluta del secolo direi” ha scritto, aggiungendo un sorriso.

Matteo Viviani e il nuovo inizio

Il selfie di Matteo Viviani e Ludmilla Radchenko, accompagnato dalla frase “Oggi l’aria è finalmente leggera“, è diventato simbolo di una separazione gestita con rispetto reciproco, affetto e consapevolezza.

Nessuna ombra di risentimento o rancore, ma solo la volontà di garantire ai figli stabilità emotiva e dimostrare che, anche dopo la fine di un amore, è possibile mantenere un rapporto sano.

Sotto al post tantissimi fan hanno commentato facendo i complimenti ai due ex coniugi per come hanno deciso di gestire la separazione.