Il mondo del cinema e delle serie tv in lutto: è morta la celebre attrice Marise Wipani, nota per il ruolo in ‘Xena: Principessa Guerriera’.

Non solo la recente prematura scomparsa della star di Food Network. Il mondo dello spettacolo, con particolare riferimento a cinema e serie tv perde un altro pezzo da novanta. In queste ore si è diffusa la notizia della morte di Marise Wipani, attrice nota per il suo ruolo di Kanae in ‘Xena: Principessa Guerriera’.

Morta Marise Wipani: l’annuncio

Il mondo dello spettacolo è rimasto scosso in queste ore nell’apprendere della morte di Marise Wipani, famosa attrice che ha preso parte a diverse serie tv andate in onda anche in Italia. Su tutte quella di ‘Xena: Principessa Guerriera’ dove ha interpretato il ruolo di Kanae. La donna è deceduta lo scorso 6 giugno, nel giorno del suo 61esimo compleanno ma la notizia si è diffusa in Italia solo adesso.

A riportare del decesso della donna è stata la sua stessa pagina Facebook. Al momento non state, però, rese note le cause del decesso. Nel messaggio è stato sottolineato, presumibilmente dalla famiglia, che l’attrice neozelandese fosse “circondata da familiari e amici” al momento della sua scomparsa.

La carriera e il cordoglio social

Prima di fare carriera nel mondo dello spettacolo e della tv, la Wipani, nata e cresciuta a Ponsonby, prese parte a Miss Nuova Zelanda, dove si classificò al secondo posto. Successivamente iniziò la sua avventura da attrice in ‘Billy T. James Show’, ‘Uomini, cavalli, scommesse e truffe’ e serie tv molto famose come appunto ‘Xena: Principessa Guerriera’ e ‘Hercules nel Labirinto del Minotauro’. La donna è stata presente anche in opere come ‘Soldier Soldier’ e ‘Shortland Street’. Le sue capacità e la sua bellezza sono sempre piaciute al pubblico che oggi la piange con grande emozione anche sui social.