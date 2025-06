Ilary e Totti, “noia di coppia” con i rispettivi partner: cosa filtra

Voci curiose per gli ex Ilary Blasi e Francesco Totti che starebbero vivendo situazioni simili con gli attuali rispettivi partner.

Fanno parlare anche quanto tutto sembra essere “normale”. Ilary Blasi e Francesco Totti sembrano essere accumunati dallo stesso destino con i rispettivi partner. Al netto del recente viaggio con Bastian, da una parte, e i momenti i famiglia con Noemi, dall’altra, ecco che gli ex sposi sono tornati protagonisti delle pagine di gossip per quella che il settimanale Oggi ha definito “noia” di coppia con gli attuali fidanzata e fidanzato.

Le nuove vite di Ilary e Totti

Dopo essersi separati, non certo amichevolmente, almeno all’inizio, Ilary Blasi e Francesco Totti sono riusciti ad andare avanti intraprendendo nuove vite rispettivamente con Bastian Muller e Noemi Bocchi. Sui social e non sono è stato spesso possibile vedere alcuni dei momenti delle loro nuove relazioni che sembrano andare molto bene.

Francesco Totti e Noemi Bocchi – www.donnaglamour.it

Sia la conduttrice che l’ex calciatore della Roma sono spesso apparsi felici con i rispettivi partner ma anche in questa nuova felicità qualcosa sembra non convincere. Ad analizzare la situazione ci ha pensato il settimanale Oggi.

La “noia” tra le coppie: l’indiscrezione

Il media ha spiegato come per Ilary e Totti “con i nuovi partner è gia noia”. In particolare Oggi ha fatto riferimento a precisi momenti delle rispettive giornate. Per l’ex capitano della Roma, ecco la scena in ristorante dove “pare avere un’aria un filo annoiata. Noemi è concentrata su Isabel, Francesco ha il viso rivolto verso il telefonino. Certo non pare coinvolto dalla situazione, partecipe di quel che avviene alla sua tavola”.

Per quanto riguarda Ilary, invece, al netto della recente vacanza di coppia non si intravedrebbero “intensi brividi d’amore e felicità”. Sarà davvero così? Al momento non è dato saperlo. Solo il futuro potrà confermare o smentire la situazione.