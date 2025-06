“Melissa Satta in dolce attesa”: l’ultima voce sull’ex Velina e Carlo Beretta

Potrebbe esserci un bimbo (o bimba) in arrivo per Melissa Satta e Carlo Beretta. Le ultime voci che si rincorrono sembrano avere le idee chiare.

Dopo le prove di famiglia già portate avanti nei mesi scorsi, per Melissa Satta e Carlo Beretta potrebbero esserci delle novità. Le ultime indiscrezioni da Milano sembrano essere piuttosto certi del fatto che l’ex Velina possa essere in dolce attesa del suo secondo bebè dopo quello avuto con l’ex calciatore Boateng.

Melissa Satta e il desiderio del secondo figlio

Sempre sotto la lente di ingrandimento dei media a tema gossip e della cronaca rosa, Melissa Satta sta facendo parlare in queste ore per l’ipotesi di una seconda dolce attesa dopo il primo figlio, Maddox, avuto dall’ex Boateng. In questo senso, in tempi non sospetti, l’ex Velina aveva aperto alla possibilità di diventare ancora madre.

Melissa Satta – www.donnaglamour.it

A Verissimo, infatti, la bella Melissa aveva svelato che il suo primogenito le faccia spesso richiesta di un fratellino: “li rispondo che potrebbe arrivare anche una sorellina, ma lui pensa già a come giocare a calcio con il fratello!”.

La possibile dolce attesa con Carlo Beretta

Chissà, però, che adesso quel desiderio del ragazzino non possa essere davvero realizzato. Infatti, stando ai meglio informati, la Satta potrebbe davvero essere in dolce attesa. A riportare l’indiscrezione, va detto non confermata, è stato Gabriele Parpiglia, nella rubrica ‘Chicchi di gossip’ sulla sua newsletter. Stando all’esperto esiste la possibilità che l’ex Velina e Carlo Beretta aspettino il loro primo figlio insieme.

“Nei salotti della Milano bene non si parla d’altro: Melissa Satta sarebbe in dolce attesa per la felicità del compagno Carlo Gussalli Beretta, ex di Giulia De Lellis (oggi incinta di Tony Effe). Al momento la notizia non trova conferme. Intanto la coppia è in vacanza in Giappone e si gode le vacanze e lei usa vestiti larghi, molto larghi”. Sarà davvero così? Si aspettano conferme o smentite.