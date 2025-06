L’ex volto di ‘Non è la Rai’, Pamela Petrarolo, ha raccontato che le autorità avrebbero ritrovato suo fratello, scomparso da due anni.

Poco più di un mese fa, Pamela Petrarolo aveva raccontato una vicenda personale molto triste relativa alla scomparsa di suo fratello, avvenuta ormai da due anni. Le ipotesi erano state parecchie, compresa quella di una setta. Ora, invece, ecco l’annuncio in tv a ‘La Volta Buona’ con Caterina Balivo. L’ex Non è la Rai ha spiegato che la polizia abbia rintracciato l’uomo che sarebbe finito nei guai appunto con la giustizia.

Pamela Petrarolo e il fratello scomparso

Nel corso della puntata odierna de ‘La Volta Buona’ su Rai 1 con Caterina Balivo, Pamela Petrarolo ha raccontato la storia della sua famiglia con particolare riferimento alla scomparsa di suo fratello, avvenuta da due anni. Una vicenda che nelle ultime ore pare aver trovato una svolta con il ritrovamento del ragazzo.

“Immaginate per una mamma che da due anni non vede il proprio figlio essere svegliata in piena notte. Lei e mio padre hanno pensato al peggio“, ha svelato l’ex ‘Non è la Rai’ in diretta dalla Balivo. “Mia madre ha pensato che fosse uno scherzo, cercava di fare domande, ma non aveva risposte. Fino a che ha chiesto di parlare con suo figlio. E così hanno messo il vivavoce in questa macchina e lui ha detto: ‘ciao mamma’. Mia madre ha riconosciuto la sua voce”.

Ritrovato dopo due anni il fratello di Pamela Petrarolo #LVB pic.twitter.com/1AyJ6bpYi1 — La Volta Buona (@voltabuonarai) June 19, 2025

L’appello al fratello: cosa è successo

Sebbene non sia ancora chiaro cosa sia accaduto al fratello della Petrarolo, pare che l’uomo abbia avuto dei guai con la giustizia. In questo senso, la donna ha deciso di appellarsi pubblicamente all’uomo nel corso de ‘La Volta Buona‘: “Sì è vero che mamma ha sentito la tua voce, abbiamo capito che stai bene, ma non sappiamo di più. Io ti chiedo cortesemente di metterti in contatto e dare delle spiegazioni a mamma e papà affinché possano quantomeno conoscere qual è la verità e stare più sereni”.

L’ex ‘Non è la Rai’, infatti, ha spiegato che al netto del ritrovamento dell’uomo, la famiglia non sia bene a conoscenza di cosa gli sia capitato negli ultimi due anni e che le informazioni in loro possesso derivino, in gran parte, dalle notizie sui giornali.