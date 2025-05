Pamela Petrarolo legge in diretta la lettera del fratello scomparso da due anni: “Temiamo si sia avvicinato a una setta”.

Momento di forte commozione giovedì 8 maggio a La Volta Buona, il programma condotto da Caterina Balivo su Rai 1. Tra gli ospiti, Pamela Petrarolo, ex volto storico di Non è la Rai e concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello, ha condiviso con il pubblico una toccante testimonianza personale, accompagnata dalla madre.

La showgirl ha letto in diretta una lettera inviata da suo fratello Manuel, scomparso misteriosamente due anni fa, al padre gravemente malato.

La voce rotta dall’emozione e le lacrime agli occhi hanno reso quel momento un colpo al cuore per tutti. Ma scopriamo che cosa diceva la lettera.

La lettera di Manuel: “Sto bene, ma non ho avuto il coraggio”

La lettera letta in diretta a La Volta Buona, indirizzata al padre, è carica di rimpianti ma anche di affetto: “Sto bene e in salute, non preoccupatevi per me. Purtroppo non ho avuto la forza di tornare, vi chiedo scusa“.

Pamela Petrarolo legge la lettera scritta dal fratello sparito da due anni 💔 #LVB pic.twitter.com/eboUu0Lhrm — La Volta Buona (@voltabuonarai) May 8, 2025

Parole che confermano la volontà di Manuel di restare lontano, ma che rassicurano almeno sulla sua condizione fisica.

Pamela Petrarolo ha spiegato che negli ultimi mesi prima della scomparsa, il fratello sembrava cambiato, chiuso in sé stesso, forse coinvolto in situazioni complesse: “Temiamo si sia avvicinato a una setta“.

Manuel aveva 35 anni al momento della scomparsa, una vita apparentemente normale e un lavoro stabile. Poi il buio. Per sei mesi, sporadici messaggi alla madre e al padre avevano alimentato la speranza, fino al silenzio assoluto. Nessun segnale, telefono spento, nessuna traccia.

Gli appelli di Pamela Petrarolo

Pamela Petrarolo ha più volte lanciato appelli pubblici, raccontando il dolore della famiglia. Ora, con questa lettera, arriva una piccola luce: Manuel è vivo, ma ha scelto di restare nell’ombra. Il video della sua lettura ha rapidamente fatto il giro del web, scatenando ondate di solidarietà e affetto da parte di fan e telespettatori.

“È difficile accettare che qualcuno che ami scelga di allontanarsi” ha detto Pamela. “Ma almeno sappiamo che è vivo“. Riuscirà la famiglia di Pamela a riavvicinarsi a Manuel? La speranza dei fan è quella di un lieto fine, ma per ora non ci sono segnali incoraggianti.