Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi insieme in un podcast: pace fatta dopo il GF Vip e le tensioni con Pretelli? Il web si divide.

È ufficiale: Elisabetta Gregoraci sarà la prossima ospite del podcast di Giulia Salemi, “Non lo faccio x moda“. L’annuncio, dato dalla stessa Salemi con un post Instagram, ha subito riacceso i riflettori sul rapporto tra le due, un tempo segnato da tensioni, malintesi e una certa rivalità, soprattutto durante l’edizione del Grande Fratello Vip del 2020.

La notizia ha sorpreso molti, considerando il burrascoso passato che le lega, in particolare per il “triangolo” con Pierpaolo Pretelli, oggi compagno di Giulia e padre del loro primo figlio, Kian. Ma scopriamo che cosa è successo.

Un passato turbolento tra rivalità e accuse

Durante la loro permanenza nella Casa, Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi non erano certo amiche. Al centro delle tensioni, l’ex Velino di Striscia la Notizia, Pierpaolo Pretelli, che sembrava interessato a entrambe.

Se con la Gregoraci ci fu un flirt, con la Salemi la relazione divenne qualcosa di più profondo e duraturo.

Ma le frecciate non mancavano: Gregoraci accusò Salemi di aver flirtato con il suo ex marito, Flavio Briatore, e di cercare scorciatoie per entrare nel mondo della televisione. Si arrivò perfino a diffide legali tra le due che hanno alimentato la tensione anche fuori dallo schermo.

A distanza di anni, la nuova puntata del podcast preannuncia un confronto tanto atteso che potrebbe mettere la parola “fine” alla rivalità tra le due. Eppure il web non ha nascosto le sue riserve.

Un confronto atteso, ma il web si divide

Oggi, la situazione sembra radicalmente cambiata. Salemi ha spiegato che entrambe sono cresciute, sono madri e donne mature, e che questo incontro sarà all’insegna del dialogo e della consapevolezza.

Tuttavia, non tutti i fan hanno apprezzato la scelta: sotto il post promozionale dell’episodio non sono mancati i commenti critici. Alcuni hanno accusato la Salemi: “Giulia stavolta mi dispiace ma non vedrò il podcast. A te manca la dignità” scrive un utente, mentre qualcun altro commenta “Non riesco nemmeno a guardarla“.

Per molti utenti la puntata del podcast non sarebbe altro che un escamotage per fare hype e ottenere maggiori visualizzazioni.