“Cresciamo sempre di più”: Cecilia Rodriguez e il pancione in gravidanza

Pancione e grande gioia per Cecilia Rodriguez che sui social ha raccontato come stia andando bene la gravidanza tanto desiderata.

Nei giorni scorsi ha parlato dei “primi calci” della piccola Clara. Adesso Cecilia Rodriguez è tornata a mostrarsi con tanto di pancione sottolineando come il suo fisico stia cambiando e… crescendo. L’argentina, tramite alcune stories su Instagram, ha raccontato come sia procedendo la gravidanza e come il suo corpo si stia modificando sempre più, una situazione che necessita del tempo per essere maturata e digerita pienamente.

Cecilia Rodriguez si mostra con il pancione

Tramite alcune stories su Instagram, come detto, Cecilia Rodriguez si è mostrata in tutto il suo splendore in abiti comodi per raccontare, almeno in parte, come stia procedendo la sua gravidanza con la piccola Clara Isabel in arrivo. “Buongiorno a tutti come potete vedere qua cresciamo sempre di più“, ha detto facendo vedere le forme in crescita.

Cecilia Rodriguez – www.donnaglamour.it

Chechu ha quindi proseguito raccontando di essere molto felice per come stiano andando le cose: “La gravidanza però procede molto bene. Sono molto contenta. Come sapete io ho aspettato un po’ di tempo questo momento qui. Anche se devo dire che ci sono tanti cambiamenti”.

La gravidanza e i cambiamenti fisici

La donna ha quindi aggiunti di essere finalmente riuscita a comprendere tutte quelle donne che nel tempo le avevano parlato delle fasi della gravidanza, soprattutto in tema cambiamenti fisici: “Quando parlavano appunto delle loro gravidanze, io dicevo: ‘ma sti serena, sei incinta’. Adesso non che io non sia serena, perché sono molto serena, molto contenta, molto felice, però accettare tutti questi cambiamenti, non solo fisici, ma soprattutto quelli fisici…”, ha detto.

In questa ottica, la Rodriguez ha ammesso che per farlo serva “un po’ a metabolizzarli”. Ad ogni modo, con il suo solito senso dell’humor, l’argentina ha concluso prima di andare a fare alcune sponsorizzazioni: “[…] Guardate che panzona!”.