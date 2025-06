Un ex volto di Amici contro il talent e anche poco carino verso Maria De Filippi, presa di mira nella sua nuova canzone ‘Acido 1 (Maria)’.

Nelle scorse ore ha fatto parlare la segnalazione relativa ai rapporti tesi, o presunti tali, tra Trigno e Luk3. Ora, per rimanere in tema Amici, ecco un altro ex allievo, Malia, che con la sua nuova canzone si è scagliato senza mezzi termini sul talent e su Maria De Filippi oltre che, in generale, contro l’industria musicale.

La protesta di Malia contro l’industria musicale

Dalla scuola di Amici sono usciti tantissimi talenti sia nel settore del canto sia in quello del ballo. Diversi ex studenti, però, alla fine non sono riusciti veramente a sfondare e hanno dovuto cercare altre strade. In questo senso è da leggere lo sfogo dell’ex volto del talent Malia che sta provando ad esprimere la propria musica senza, evidentemente, particolare successo cosa che lo ha portato a sfogare rabbia verso l’intera industria musicale.

Maria De Filippi – www.donnaglamour.it

Il ragazzo, infatti, qualche giorno fa aveva pubblicato un video durissimo contro l’intero settore. In quel contenuto, il giovane aveva, senza giri di parole, dichiarato di aver cercato di adattarsi ai meccanismi di mercato, ma di non essere più disposto a farlo, anche a costo di restare escluso.

L’attacco ad Amici e Maria De Filippi

Seguendo quella scia, Malia ha fatto di più e ha pubblicato una nuova canzone che va direttamente contro Amici e Maria De Filippi anche se, probabilmente in tono provocatorio, prima di farlo lui stesso aveva precisato che in ‘Acido 1 (Maria)’ “non si intende la nota conduttrice televisiva, ovviamente”.

Peccato che dando un primo ascolto alla canzone che il ragazzo ha pure condiviso in un post su Instagram con tanto di video, tutti i riferimenti siano appunto al talent e alla Queen di Mediaset. Tra “insulti” e parole sicuramente scurrili, ecco alcuni passaggi molto forti: “Ho visto il prezzo del successo. Lingue marroni in cerchio. Maria con lo strap-on, La gente urlava ‘Metti**lo de***o'”.