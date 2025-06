Crisi nel matrimonio di Barbara Chiappini che ha svelato di essere alle prese con un momento complicato e di lontananza dal marito.

I tira e molla nella vita di Barbara Chiappini e del marito sono stati diversi. Dopo la confessione relativa ai consigli ricevuti dalla compianta madre in passato, la showgirl ha rivelato a ‘La Volta Buona’ su Rai 1 di essere nuovamente alle prese con un momento di crisi con il suo Carlo. I due, attualmente, non vivrebbero più insieme.

Barbara Chiappini e il marito in crisi

Ospite de ‘La Volta Buona’ con Caterina Balivo su Rai 1, Barbara Chiappini, nota showgirl, ha raccontato di essere alle prese con un brutto momento nel suo matrimonio. Una crisi, l’ennesima con il suo Carlo. “In 23 anni l’amore ha conosciuto alti e bassi, questo non è un momento facile, è il terzo allontanamento nell’ultimo periodo”, ha ammesso la donna.

“Io e mio marito non viviamo più insieme”. Barbara Chiappini a #LVB pic.twitter.com/YwEm1hUQUY — La Volta Buona (@voltabuonarai) June 19, 2025

“Le nostre discussioni iniziavano ad avere delle ripercussioni su di loro. Per evitare di esplodere abbiamo deciso di prendere una pausa di riflessione: non viviamo più insieme, viviamo in due case diverse, dividiamo la gestione dei figli”, ha detto la donna nella trasmissione di Rai 1.

Le lacrime e i problemi della coppia

La Chiappini, evidentemente provata per il suo racconto, ha quindi spiegato quali siano gli effettivi problemi di coppia: “Io sono una persona molto romantica, mentre lui è più avventuroso: abbiamo due modi di vedere la vita diversi che con il tempo si sono acuiti”.

E ancora: “Vorrei fosse più sensibile. Mi sono molto isolata in questi anni, mi volevo concentrare sui bambini. Mi sono affidata ad una psicologa, adesso facciamo terapia di coppia, è lui che ci tiene. A volte penso di essere troppo esigente, o forse sono cambiata”. La donna ha quindi concluso i suoi pensieri quasi in lacrime davanti alla padrona di casa del programma: “Mi manca la serenità, non so se sia giusto superare le liti e le discussioni”.