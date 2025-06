Pappalardo inedito: “Sono meglio da nonno che da padre, ecco perché”

Adriano Pappalardo in una versione decisamente insolita e molto più dolce del previsto parlando del figlio Laerte e soprattutto del nipote.

In passato aveva raccontato i suoi rapporti con l’ex nuora Selvaggia Lucarelli, ora a ‘La Volta Buona’ Adriano Pappalardo ha parlato di nuovo di famiglia ma lo ha fatto in compagnia di suo figlio Laerte e anche in riferimento a come lui stesso sia cambiato dalla veste di padre a quella di nonno, cosa che lo ha reso, di fatto, molto di più “dolce” e sensibile.

Pappalardo e il successo di Ricominciamo

Ospite nel salotto de ‘La Volta Buona‘ su Rai 1 con Caterina Balivo, Adriano Pappalardo ha avuto modo di parlare della sua carriera ma anche della sua famiglia. Tra i vari passaggi non poteva mancare un riferimento al pezzo che lo ha reso celebre, ovvero ‘Ricominciamo’. “Ricominciamo ha superato 4 generazioni, ma io ho fatto anche altre canzoni”, ha tenuto subito a precisare l’uomo.

“Vi racconto come è nata Ricominciamo”. Adriano Pappalardo a #LVB pic.twitter.com/jl5ofye5Eq — La Volta Buona (@voltabuonarai) June 19, 2025

“Mi chiedono di cantare solo quella. Sarò ricordato come Ricominciamo, ma vorrei dirvi che sono stato il cantante di Lucio Battisti, ma anche produttore”, ha aggiunto. “Quando un certo Tavernese mi mandò questo pezzo suonicchiato… […]. Grazie all’autore Arbetelli, e a mia moglie che volle fare un coro che non c’era e grazie a me che dissi il testo che volevo […]”.

Da padre a nonno: il racconto

Nel corso dell’intervista non sono mancati anche i momenti intimi arrivati, curiosamente, con il gioco del tritacarte dove Adriano è stato chiamato a scegliere tra il figlio Laerte e il nipote Leon: “Sono stato padre e in quel periodo avrei scelto te, Laerte. Oggi però sono diventato nonno e l’amore per mio nipote è più forte. Leon è l’amor della mia vita”, ha spiegato il cantante.

Pappalardo ha poi aggiunto di essere meglio come nonno rispetto a come abbia affrontato, specie all’inizio, il ruolo di padre: “Quando è nato Laerte ero all’apice del successo, quindi pensavo a lui e anche al lavoro. Quando è nato Leon, ho iniziato a pensare solo a lui e voglio campare 10 anni in più solo per stare con lui e vederlo crescere un po’“.