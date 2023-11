Adriano Pappalardo ha confessato alcuni retroscena su come sarebbero oggi i rapporti con l’ex nuora Selvaggia Lucarelli.

Adriano Pappalardo si è raccontato a il Messaggero, e ha svelato anche come starebbero oggi le cose tra lui e Selvaggia Lucarelli, madre di suo nipote Leon ed ex moglie di suo figlio Laerte. Dopo aver ammesso che non parteciperebbe mai a Ballando con le Stelle, Pappalardo ha ammesso:

“Non mi piace essere giudicato, anche se già so di non saper ballare”, e ancora: “Quando la vedo in tv la seguo. E’ brava. La stimo. E’ una donna che ha fatto quello che fatto, se n’è andata a Milano, ma va bene così. E’ tutto a posto”.

Adriano Pappalardo: il rapporto con Selvaggia Lucarelli

Adriano Pappalardo ha confessato che i suoi rapporti con l’ex nuora Selvaggia Lucarelli sarebbero normalissimi, e ha ribadito la sua stima nei suoi confronti. Il cantante ha anche specificato che non prenderebbe mai parte a Ballando con le Stelle, ma ha sottolineato che il motivo non sarebbe legato alla presenza dell’ex nuora come giudice del programma tv.

“Sono soddisfatto e sereno: faccio i miei concerti e non vado più in tv a fare reality, talent show e via dicendo. Mi sono stufato: oggi non dico più ‘sì’ quando in realtà vorrei dire ‘no’. A volte per contratto mi sono trovato a fare cose che non mi piacevano e io sono uno che ha sempre fatto di testa sua”, ha dichiarato per la prima volta. In futuro ci saranno ulteriori novità sulla sua carriera tv?