Ambra Angiolini si è confessata senza filtri e ha svelato quale sarebbe il suo consiglio per la premier Giorgia Meloni.

Ambra Angiolini si è confessata con la Repubblica e ha voluto dire la sua anche sulla premier Giorgia Meloni, recentemente balzata agli onori delle cronache dal punto di vista sentimentale per via della fine della sua storia con Andrea Giambruno.

“Con lei sarebbe divertente parlare d’amore. Se si fida la porto fuori dal tunnel, però sono ancora nomade”, ha affermato Ambra Angiolini.

Ambra Angiolini: il consiglio a Giorgia Meloni

Ambra Angiolini ha raccontato a La Repubblica questo particolare momento della sua vita, dalla sua carriera tv alla sfera sentimentale. La giudice di X Factor ha anche svelato di cosa parlerebbe con la premier Giorgia Meloni e ha anche confessato di essere “ancora nomade” dal punto di vista sentimentale. Cosa avrà voluto dire?

Dopo la dolorosa rottura da Massimiliano Allegri, Ambra Angiolini ha ritrovato la serenità accanto al collega attore Andrea Bosca, con cui fino a qualche mese fa sembrava essere più felice e unita che mai. Tutto sembra procedere a gonfie vele per l’attrice anche per quanto riguarda la sua carriera tv, e in merito ai suoi battibecchi con Morgan a X Factor ha detto a la Repubblica: “Voglio talmente bene alle ferite di Morgan che la “confezione” non mi interessa”. Sulla questione emergeranno ulteriori particolari? In tanti tra i fan dei social non vedono l’ora di saperne di più sul suo conto e sulla sua vita privata.