Nel bel mezzo della festa di Halloween del Grande Fratello, Giampiero Mughini ha scioccato tutti con le parole che ha rivolto ad Angelica Baraldi.

Il noto 82enne del Grande Fratello, Giampiero Mughini, durante i festeggiamenti di Halloween nella casa più spiata d’Italia, ha rivolto alla Baraldi frasi al vetriolo lasciando tutti basiti. La parola offensiva che Mughini ha detto alle 26enne potrebbe anche mettere a rischio la sua permanenza al GF. Le parole offensive hanno quasi fatto piangere la giovane.

Le offese di Mughini ad Angelica Baraldi, lei: “Mi viene da piangere”

Le parole che Mughini ha rivolto ad Angelica durante i festeggiamenti di Halloween nella casa del GF hanno provocato un vero e proprio tsunami tra i concorrenti. Subito dopo l’accusa di “Zo***la” rivolta dall’ottantaduenne alla giovane concorrente, Ciro Petrone è immediatamente intervenuto per bloccare l’anziano coinquilino. Petrone ha chiosato: ” Va bene, togliamo subito il vino dalla tavola che forse è meglio”.

Giampiero Mughini

La giovane gieffina quasi in lacrime è poi andata da Vittorio Menozzi per sfogarsi. Angelica al compagno di avventura ha confessato che dopo le pesanti offese di Mughini le era quasi venuto da piangere: “Mi ha detto parole che quasi mi han fatto piangere. Che cosa? Meglio lasciar perdere, sono parole molto brutte. Mentre stavamo ballando, Mughini era seduto a tavola e mi ha detto parole brutte e io sono rimasta molto male. Le sue uscite non sono affatto delicate. Tu hai sentito cosa mi ha detto?!” ha esclamato Angelica quasi in lacrime.

Mughini e Angelica, il tema del loro confronto

Dopo i fatti avvenuti nella notte di Halloween la Baraldi si è fermata a parlare con Mughini, come se niente fosse davvero successo. I due, però, non hanno parlato dell’insulto ma bensì dei rapporti non proprio buoni tra la giovane e Beatrice Luzzi. Angelica ha detto a Giampiero che passerà sopra le frecciatine della Luzzi, ignorandola del tutto.

Angelica ha dunque fatto un diavolo a quattro per le parole della coinquilina “acqua cheta” ma per le offese di Mughini, invece, non ha detto nulla, come mai?

La Baraldi parla stizzita di Beatrice ma dimentica che lei per prima l’ha attaccata, violando forse anche il regolamento della casa e invitando Giuseppe Garibaldi e Alex Schwazer a nominarla.