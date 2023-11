Romina Carrisi ha confermato di aver vissuto un periodo poco chiaro con sua sorella Jasmine, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso.

Romina Carrisi è stata ospite a La Volta Buona, dove ha parlato della sua vita privata e della sua prima gravidanza (è infatti al settimo mese). Durante la sua intervista al programma tv ha anche confermato le voci che la volevano in crisi con sua sorella Jasmine, la figlia minore che Al Bano ha avuto insieme a Loredana Lecciso.

“Con lei per un periodo non ci siamo sentite, ma per una problematica di comunicazione, c’è sempre alla base un problema di comunicazione quando non capisci tutte e due le parti. Poi ci siamo sedute e abbiamo sbrogliato questi nodi che si erano venuti a creare e sono contenta di aver scoperto una giovane donna molto talentuosa, bellissima, secondo me la più bella di tutte, e anche una persona buona”, ha affermato Jasmine.

Romina Carrisi e la sorella Jasmine: il rapporto

Nei mesi scorsi si è vociferato di una presunta lite tra Romina Carrisi e sua sorella Jasmine, e questa volta è stata la stessa figlia di Al Bano e Romina Power a rompere il silenzio in merito alla questione. Fortunatamente lei e sua sorella si sarebbero finalmente chiarite, e anche Jasmine – attraverso un video condiviso via social – ha voluto sottolineare il suo affetto per Romina affermando:

“Volevo spendere due parole per mia sorella, volevo dire che sono felicissima del bambino che sta per avere e so già che saranno ottimi genitori. Romina è una persona super interessante, ha un lato sensibile e romantico, ma anche un lato comico divertentissimo. Per me è sempre stata un modello da seguire”. In tanti non vedono l’ora di saperne di più sulle due sorelle e soprattutto sulla nuova vita di Romina come mamma.