Tiziano Ferro è papà polpo ad Halloween e nel mezzo del divorzio riesce a ritrovare il sorriso insieme ai suoi due figli ad Halloween.

La separazione da Victor Allen ha causato non pochi problemi al noto cantante Tiziano Ferro che proprio a causa di tutto ciò che comporta la causa è ancora bloccato in America. Ad alleviare problemi e tristezza ci pensano i suoi due figli e Halloween: insieme diventano la famiglia polpo e tra sorrisi e risate il futuro ora sembra forse più roseo.

Il cantante con i suoi bambini crea la famiglia Polpo

Dopo tanta amarezza ritrova il sorriso Tiziano Ferro grazie ai suoi due bimbi e alla festa di Halloween che festeggia come papà single postando anche diverse socio sui social. Il cantante proprio in uno di questi scatti scrive: “Buon Halloween dalla famiglia Appaxi, Polpo“.

Sotto il commento si vede la foto dove il cantante, insieme ai figlioletti Margherita e Andreas, indossa la buffa maschera di papà polpo. Anche i bambini sono mascherati, in questo caso da polipetti. Risate e allegria accompagnano bimbi e padre, sdrammatizzando così il momento doloroso che il noto cantante sta vivendo. Sono proprio i suoi bambini ad alleggerire il giogo doloroso della separazione di Tiziano Ferro dal manager Victor Allen, dopo ben sette anni vissuti insieme.

Il primo Halloween di Tiziano Ferro dopo la separazione

Questo è il primo Halloween che il cantante passa da padre single. Proprio qualche giorno prima, Tiziano in un’intervista era tornato a parlare di questa dolorosa separazione. Al momento è ancora bloccato negli USA e in Italia non è riuscito a tornare nemmeno per la presentazione del suo primo libro, “La felicità al principio”.

A portare tanta allegria ci pensano, però, i suoi due amati figlioletti che non concedono nemmeno molti momenti in cui lasciarsi andare alla tristezza: “Con loro alle sette e mezza sono già morto di stanchezza” ha confessato Ferro sui social.

Poi ha aggiornato i suoi fan sulla situazione di separazione: “Come sto io? Se vi dicessi bene, mentirei. Ma esiste di peggio, c’è chi non affronta i problemi trascinando nei problemi anche i figli e rendendoli infelici. Diciamo che al momento vedo la speranza nel mio futuro, anche se il periodo certamente non è dei migliori” ha concluso.