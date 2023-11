Sophie Codegoni e Basciano si sarebbero incontrati ad un evento dopo aver annunciato la loro rottura ed essersi scambiati accuse reciproche.

La rottura tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sta continuando a tenere banco sui social e, secondo un rumor riportato da una fonte vicina a Deianira Marzano, i due si sarebbero incontrati nelle ultime ore ad un evento organizzato da Francesco Facchinetti. La fonte anonima vicina a Deianira Marzano avrebbe fatto sapere:

“Sophie e Basciano erano all’evento Facchinetti. Ci sono arrivati separatamente, poi si sono incrociati. Li avevo un metro”, e ancora: “Hanno parlato per pochi secondi. Lui le ha detto qualcosa e lei ha risposto per poi allontanarsi”.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

Sophie Codegoni e Basciano allo stesso evento: cos’è successo

I rapporti tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sarebbero alquanto tesi dopo le accuse rivolte al dj da parte della madre di sua figlia e, benché i due abbiano avuto più occasioni di chiarirsi, Sophie non sembra affatto intenzionata a tornare sui propri passi.

L’ex gieffina ha affermato di non credere a una sola parola da parte del suo ex, che invece ha sempre negato le sue accuse e ha affermato di voler tornare con lei ad ogni costo. Lo scorso maggio i due hanno avuto una figlia, Celine Blue, e sono in tanti a chiedersi se in futuro i due troveranno un nuovo equilibrio per il bene della bambina. Sulla questione emergeranno ulteriori particolari? Al momento non è dato sapere di più e Sophie ha affermato pubblicamente di aver già “detto tutto”.