Per Halloween Giorgia Soleri ha sfoggiato un costume da Catwoman che ha mandato in tilt i suoi fan dei social.

Con le sue curve da capogiro e i suoi grandi occhi da cerbiatta, Giorgia Soleri ha sedotto il pubblico di Instagram sfoggiando un costume da Catwoman in occasione di Halloween. Tra i fan c’è chi le ha scritto ironico: “Damiano non sa cosa si è perso”, e ancora: “Meglio di Michelle Pfeiffer”, o anche: “Sei stupenda”.

Giorgia Soleri: il costume da Catwoman

Giorgia Soleri è più bella e seducente che mai e, ad Halloween, non ha perso occasione per far capitolare i suoi fan mostrandosi in versione catwoman. La modella e attivista al momento sarebbe single e lei stessa ha svelato attraverso i social di aver vissuto un momento difficile a seguito del suo addio a Damiano David (avvenuto ormai lo scorso maggio).

“Come si impara a stare con sé stessi? Con discreti calci in c*lo, alcuni momenti di solitudine, tante lacrime e una dose non quantificabile di forza”, ha confessato la modella. Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari? In tanti sono curiosi di sapere se e quando troverà un nuovo amore.

Nel frattempo il suo celebre ex è stato al centro di innumerevoli e presunti flirt, ma per adesso nessuno di questi sembra aver trovato conferma e lui e Giorgia hanno più volte ribadito la loro stima e i loro affetti reciproci. I due sono stati insieme per 5 anni e la modella si è trasferita a Roma proprio per amore del cantante.