Il duo comico russo Vovan e Lexus ha telefonato a Giorgia Meloni spacciandosi per un politico di un paese Africano.

Il duo comico Vovan e Lexus è riuscito a beffare lo staff di Giorgia Meloni, Palazzo Chigi e la Premier stessa spacciandosi per un politico Africano di alto rango e riuscendo ad avere con lei un colloquio telefonico. Durante la telefonata la premier ha parlato della guerra in Ucraina, e ha sostanzialmente ribadito quello che ha sempre detto in pubblico.

Dopo la diffusione dell’audio dello scherzo, l’ufficio del Consigliere diplomatico della Premier ha emesso una nota in cui si legge che “si rammarica per essere stato tratto in inganno da un impostore che si è spacciato per il Presidente della Commissione dell’Unione Africana e che è stato messo in contatto telefonico con la presidente Giorgia Meloni. L’episodio è avvenuto il 18 settembre nel contesto dell’intenso impegno sviluppato in quelle ore dalla presidente Meloni per rafforzare i rapporti con i leader africani, con i quali ha avuto importanti incontri a margine dell’Assemblea Generale dell’Onu tra il 19 e il 21 settembre”.

Giorgia Meloni

Giorgia Meloni: lo scherzo telefonico

Dopo i fuorionda di Giambruno, un nuovo caso imbarazzante ha travolto Giorgia Meloni, vittima di uno scherzo telefonico da parte del duo comico russo Vovan e Lexus, che già in passato avrebbero preso di mira altri leader internazionali.

Durante la telefonata, il duo ha rivolto alla premier alcune domande relative alla guerra in Ucraina, e i 5 minuti di conversazione sono stati diffusi in rete in queste ore, costringendo l’Ufficio del Consigliere diplomatico della premier a rompere il silenzio. Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari?