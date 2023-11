Per sapere con certezza quali siano state le cause della morte di Matthew Perry bisognerà attendere mesi. Ecco perché.

Il 29 ottobre Matthew Perry è stato trovato ormai senza vista nella vasca della sua abitazione a Los Angeles. Stando a quanto riporta Tmz bisognerà attendere almeno 4 mesi prima di conoscere con certezza se qualche sostanza abbia causato la morte dell’attore e intanto la polizia ha aperto un’indagine per rapina e omicidio, come si fa sempre per casi come questi visto che la vittima era una personalità famosa.

“La divisione rapine e omicidi sta cercando di assicurarsi che nulla di nefasto sia coinvolto nella morte di Perry”, si legge su Tmz, e ancora: “È normale nei casi di alto profilo prendere questa iniziativa”.

Matthew Perry

Matthew Perry: le indagini sulla morte

Le forze dell’ordine di Los Angeles avrebbero aperto un’inchiesta preliminare per escludere alcune delle possibile cause relative alla scomparsa di Matthew Perry, il celebre attore di Friends rinvenuto morto nella sua casa di Los Angeles. Al momento gli esami tossicologici non hanno confermato se l’attore avesse assunto farmaci che possano avergli causato un attacco di cuore mentre si trovava immerso nella vasca da bagno, e in tanti sui social sono in attesa di saperne di più.

La morte dell’attore ha sconvolto il mondo intero e in questi ultimi giorni si sono susseguite manifestazioni d’affetto nei suoi confronti e da ogni parte del mondo. Anche i suoi amici ed ex colleghi di Friends hanno espresso pubblicamente tutto il loro dolore per la scomparsa dell’attore.