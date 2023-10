Gli attori del cast di Friends hanno rilasciato un comunicato congiunto per esprimere il loro cordoglio per la scomparsa di Matthew Perry.

La scomparsa improvvisa di Matthew Perry è stata un duro colpo per Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer, che hanno condiviso con l’attore il set di Friends. I 5 attori hanno rilasciato un comunicato congiunto per esprimere il loro cordoglio per la scomparsa dell’attore e nel messaggio riportato da Pop Base si legge:

“Siamo tutti completamente devastati dalla perdita di Matthew. Eravamo più che semplici compagni di cast. Siamo una famiglia. C’è così tanto da dire, ma in questo momento ci prenderemo un momento per elaborare il lutto ed elaborare questa perdita incolmabile. Col tempo diremo di più, come e quando potremo. Per ora, i nostri pensieri e il nostro amore sono rivolti alla famiglia di Matty, ai suoi amici e a tutti coloro che lo amavano in tutto il mondo”.

Matthew Perry

Matthew Perry: il lutto per la morte di Matthew Perry

Il 28 ottobre Matthew Perry è stato rinvenuto morto nella vasca della sua casa di Los Angeles e in queste ore gli ex membri del cast di Friends hanno rilasciato un comunicato ufficiale per esprimere il loro dolore per la sua scomparsa. Per oltre 30 anni gli ex membri del cast sono rimasti amici e parlando dei problemi che Perry aveva avuto con la sua dipendenza da sostanze, Jennifer Aniston aveva detto a Diane Sawyer nel 2004: “Non lo sapevamo. Non eravamo attrezzati per affrontare questa cosa, non lo eravamo. Sai, nessuno aveva mai affrontato una cosa del genere. Non siamo pronti all’idea di perderlo”.

Lo stesso Perry aveva ammesso quanto i suoi colleghi attori gli fossero stati vicini quando lui aveva avuto problemi per la sua dipendenza da alcol e da Vicodin. Ad ormai alcuni giorni dalla sua scomparsa i suoi fan di tutto il mondo stanno esprimendo il loro cordoglio.