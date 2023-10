Il mondo della moda piange l’ex presidente di IMG Models Ivan Bart. Ha lanciato al successo alcune delle più famose modelle del mondo.

Il mondo della moda internazionale piange Ivan Bart, il celebre ex presidente della celebre agenzia IMG Models che, nel corso della sua carriera, ha avuto il merito di scoprire e lanciare verso il successo modelle del calibro di Kate Moss, Tyra Banks, Carolyn Murphy, Gisele Bündchen, Gigi e Bella Hadid. Era stato recentemente colpito da una grave malattia.

Ivan Bart è morto: lutto nel mondo della moda

I canali ufficiali di IMG Models hanno annunciato in queste ore la scomparsa di Ivan Bart, celebre ex presidente dell’agenzia di moda che si sarebbe spento dopo aver brevemente combattuto contro una grave malattia.

Nel corso della sua carriera Ivan Bart aveva avuto il merito di lanciare al successo modelle del calibro di Kate Moss, Tyra Banks, Carolyn Murphy, Gisele Bündchen, le sorelle Gigi e Bella Hadid, Lyly Donaldson, Kate Upon e Ashley Graham. Quest’ultima ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa dell’uomo scrivendo sui suoi canali social:

“Sei stata una delle parti più importanti della mia carriera, il tuo impatto ha spostato le montagne e abbattuto così tanti muri per me e per tanti altri”. In queste ore in tanti hanno espresso pubblicamente il loro cordoglio per la sua scomparsa e hanno ricordato l’ex presidente con i loro messaggi sui social.