Per la prima volta Alessia Marcuzzi ha rotto il silenzio su reali motivi che l’avrebbero condotta a dire definitivamente addio a Mediaset.

Dopo oltre 25 anni di onorata carriera in Mediaset, Alessia Marcuzzi ha deciso di dire addio all’emittente tv. A distanza di tempo dalla sua decisione, la conduttrice è approdata in Rai con lo show Boomerissima e per la prima volta ha confessato al Corriere della Sera:

“Mi era stata anche data fiducia, ma ci sono stati dei momenti in cui mi sono sentita un po’ ingabbiata, se no non me ne sarei andata. Fino ad allora stavo bene nel mio: ero il bravo soldatino che faceva quello che gli richiedevano. Per un periodo ho amato i reality. Quando ho iniziato a sentire in me del malumore rispetto a quello che facevo, ho cambiato”.

Alessia Marcuzzi: la verità sull’addio a Mediaset

Alessia Marcuzzi ha raccontato al Corriere della Sera alcuni retroscena sul suo addio a Mediaset, avvenuto in maniera improvvisa ed inaspettata dopo 25 anni. Oggi la conduttrice sembra essere più che soddisfatta per il suo ingresso in Rai e per la conduzione dello show da lei ideato, Boomerissima. “Ho la sensazione è di essere entrata in una famiglia di persone che conoscevo da tempo. Mi sono sentita subito accolta. Per 25 anni la mia famiglia è stata Mediaset e sono in buoni rapporti anche oggi con tanti di loro, ma ammetto che in Rai mi sento tanto protetta”, ha affermato.

Oggi Alessia Marcuzzi sarebbe single (nel 2022 si è separata dal marito Paolo Calabresi Marconi) e in tanti, sui social, si chiedono se presto emergeranno delle novità anche per quanto riguarda la sua vita privata.