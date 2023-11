Michela Pandolfi, moglie di Giampiero Mughini, ha svelato alcuni retroscena sul suo rapporto con il volto tv.

Michela Pandolfi, moglie di Giampiero Mughini, ha rilasciato un’intervista a Chi in cui ha parlato di tradimento, di gelosia e della sua vita privata accanto al volto tv (che al GF ha confessato di aver avuto in passato qualche “scappatella”).

In merito alla questione lei stessa ha ammesso: “Lui apprezza la bellezza femminile, è un’esteta”, e ancora: “Pensi che in casa abbiamo anche la stanza delle putt….”, ha detto, sottolineando che all’interno della stanza in questione suo marito avrebbe alcuni oggetti osé tra libri, stampe ed illustrazioni.

Giampiero Mughini

Giampiero Mughini: la confessione della moglie

Michela Pandolfi ha rilasciato un’intervista a Chi in cui ha parlato del suo rapporto con Giampiero Mughini, con cui a quanto pare sarebbe arrivata a confessarsi anche i tradimenti. Nonostante questo lei stessa ha ammesso di non averlo ancora perdonato:

“Non l’ho beccato, me l’ha detto lui. Parliamo di vent’anni fa… Forse non l’ho mai perdonato”, ha spiegato. “Eravamo appena andati a convivere, perché i primi dieci anni di relazione abbiamo vissuto in case separate e lui dice che era per quello, perché non aveva mai convissuto, che si era distratto. Si è giustificato con il trauma della convivenza. Ma io non ci credo”, ha affermato la moglie del volto tv. I due si sono conosciuti quando Michela Pandolfi era sposata con un altro e lei stessa ha ammesso di essersi separata dal marito per amore dello stesso Mughini (attualmente recluso nella casa del Grande Fratello).