Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno annunciato via social la nascita della loro prima figlia, Celine.

Dopo aver raccontato i dettagli dei suoi 9 mesi di gravidanza attraverso i social, Sophie Codegoni ha annunciato più felice che mai la nascita della sua prima figlia, Celine. La bimba è nata dall’amore tra l’influencer e il fidanzato Alessandro Basciano, sbocciato all’interno della Casa del GF Vip e diventato ben presto importante. Basciano ha chiesto alla madre di sua figlia di sposarlo poco prima che lei annunciasse pubblicamente la sua gravidanza.

Sophie Codegoni ha partorito: è nata la figlia

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno accolto più felici che mai la piccola Celine, il cui nome era stato svelato dalla coppia già negli scorsi mesi. Basciano è già padre di un bambino nato da una sua precedente relazione, mentre per Sophie si tratta della prima figlia. La coppia ha dato il tenero annuncio via social facendo il pieno di like tra fan, amici e colleghi che non vedono l’ora di saperne di più sulla loro nuova vita in tre. Nel messaggio si legge: “La nostra Celine blue”.

La proposta di matrimonio

Poco prima di annunciare la gravidanza Sophie Codegoni ha ricevuto una romantica proposta di nozze da parte di Alessandro Basciano, che si era messo in ginocchio sul red carpet del Festival di Venezia consegnandole un prezioso anello. A causa della gravidanza la coppia ha deciso di rinviare i preparativi del matrimonio e in tanti, tra i fan, sono impazienti di sapere quando i due diventeranno finalmente marito e moglie.

I due sono più innamorati che mai e in tanti, tra i fan dei social, non vedono l’ora di conoscere tutti i dettagli sul loro conto ora che nella loro vita ha fatto il suo arrivo la figlia tanto desiderata.

