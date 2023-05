Marco Burato dei Tre Denari sposerà Rachele, conosciuta grazie alla sua partecipazione allo show Reazione a Catena.

A Reazione a Catena è sbocciato l’amore tra Marco Burato, uno dei concorrenti dei Tre Denari, e una ragazza di nome Rachele che, molto presto, sarà sua moglie. Sui social lo stesso Burato si è mostrato in compagnia di Rachele e ha scritto in un post “Road to wedding”. Lei invece aveva confessato a Marco Liorni nel 2020 (stando a quanto riporta Fanpage): “Sì sono di casa qui è verissimo. Diciamo che grazie a Reazione a catena io ho già portato a casa qualcosa: il mio fidanzato”.

Marco Burato dei Tre Denari si sposa: i dettagli

Al popolare game show condotto da Marco Liorni, Reazione a Catena, è sbocciato l’amore tra due ex concorrenti: lui è Marco Burato, ex campione dei Tre Denari (il trio formato con Francesco Nonnis e Michael Di Liberto) mentre di lei si sa solo che si chiami Rachele e che, a sua volta, sia stata una delle concorrenti del famoso programma tv.

La coppia ha annunciato che convolerà a nozze con un post sui social e in tanti hanno fatto loro le congratulazioni per questa splendida notizia.

