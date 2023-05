Michelle Hunziker ha rotto il silenzio sull’addio tra la sua amica Ilary Blasi e il suo storico marito, Francesco Totti.

In un’intervista a F Michelle Hunziker ha parlato della sua dolorosa separazione dal secondo marito, Tomaso Trussardi, e ha anche risposto a una domanda su quella che senza dubbio è stata la rottura più discussa dell’anno, ossia quella tra la sua amica Ilary Blasi e lo storico marito Francesco Totti (che le era legato da 20 anni).

“Ilary è stata brava, non ha mai detto una parola, e per questo non sarò certo io a commentare la fine del suo matrimonio”, ha affermato showgirl svizzera cercando di aggirare la domanda.

Michelle Hunziker

Michelle Hunziker: l’addio di Ilary Blasi e Totti

La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti continua ad essere sulla bocca di tutti e Michelle Hunziker (che un anno fa ha annunciato il suo addio al secondo marito, Tomaso Trussardi) è stata interrogata dal settimanale F proprio in merito alla separazione tra la sua grande amica e l’ex marito.

Con la sua solita diplomazia Michelle Hunziker è riuscita ad aggirare la domanda, e del resto anche la sua amica Ilary Blasi ha evitato accuratamente evitato di parlare della sua separazione da Totti (anche nella sua ultima e seguitissima intervista a Verissimo). Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari? In tanti sperano di saperne presto di più.

Riproduzione riservata © 2023 - DG