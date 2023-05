A conquistare la vittoria di Pechino Express 2023 è stata la coppia degli Italo Americani formata da Joe Bastianich e Andrea Belfiore.

L’imprenditore gastronomico Joe Bastianich e il Booktuber Andrea Belfiori sono riusciti a conquistare la vittoria in quella che per molti sarebbe stata l’edizione di Pechino Express più competitiva di sempre. Subito dopo di loro si sono classificati al secondo posto i “Novelli Sposi”, Federica Pellegrini e Matteo Giunta, mentre al terzo posto vi sono state le “Mediterranee” Carolina Stramare e Barbara Prezia.

Pechino Express 2023: i vincitori

Nel famoso sito archeologico della ex capitale dell’Impero Khmer, in Cambogia, si è svolta la finale di Pechino Express 2023 e, alla presenza dei giudici Costantino della Gherardesca ed Enzo Miccio, ha trionfato la coppia formata dagli Italo Americani Joe Bastianich e Andrea Belfiore. Nella finalissima i due hanno dovuto fronteggiarsi con i Novelli Sposi, ossia la coppia formata dall’ex nuotatrice Federica Pellegrini e dall’allenatore Matteo Giunta.

In seguito alla loro attesa vittoria all’interno del programma i due vincitori si sono mostrati mentre erano intenti a festeggiare insieme e hanno postati alcuni video ironici sui social.

Lo sfogo di Federica Pellegrini

Quella appena conclusa è stata senza dubbio una delle edizioni più competitive del programma, se non la più competitiva in assoluto. Joe Bastianich in particolare ha dimostrato di avere una grande sete di vittoria e ha fatto discutere la sua scelta di assegnare il malus a Federica Pellegrini e a Matteo Giunta nonostante lei avesse da poco subito un grave infortunio alla caviglia.

“Non me l’aspettavo, ci sono rimasta male. Evidentemente per Joe vincere Pechino Express è più importante di tutto il resto”, ha dichiarato trattenendo a stento le lacrime l’ex nuotatrice, con cui da subito Bastianich ha dimostrato di avere una forte rivalità.

